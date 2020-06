Francesco Monte risponde a Giulia Salemi, la storia in un libro

Anche Francesco Monte debutta in libreria. Notizia di queste ore che l’ex tronista ha depositato la firma per il suo primo libro dove ripercorrerà la sua vita, tra alti e bassi, e racconterà, come rivela Giornalettismo, i suoi grandi amori (da Cecilia Rodriguez, a Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, ndr).

LEGGI ANCHE > Giulia Salemi sulle orme della De Lellis, svelato il motivo del suo count down su Instagram

Libro di Francesco Monte pronto a uscire in libreria

In particolare Monte svela la verità sulla storia con la Salemi sulla quale infondo non c’è mai stata chiarezza. Spazio poi al privato, ai suoi sogni e alla nuova fidanzata Isabella che spera di sposare. Uscita prevista per i prossimi giorni con Monte scrittore.

Qualche settimana fa, era stata una degli amori di Francesco Monte a debuttare in libreria: Giulia Salemi, ha debuttato in libreria a fine maggio con il libro ‘Power’, suo nickname che ha usato da sempre nel linguaggio di conoscenza con i suoi seguaci. Nel libro sono stati affrontate alcune tematiche legate alle relazioni che ha avuto, compresa quella con Francesco Monte. Facile immaginare che ci saranno risposte a tono.