Prendete il vostro quaderno dove avete appuntato tutte le teorie cospirazioniste relative a Greta Thunberg. Prendete anche una penna e aggiungeteci la voce: «Greta Thunberg viene dal passato per salvarci». Sembra incredibile, eppure questa teoria sta circolando sul web e sui social network a più riprese, mostrando ancora una volta che ormai siamo irrecuperabili. Questo complotto si unisce a quello di Greta Thunberg rettiliana, Greta Thunberg pagata da Soros, Greta Thunberg ed Estella Renee che sarebbero la stessa persona e via dicendo.

Foto Greta Thunberg, il complotto della ragazza vissuta due volte

Tra le tante immagini che ogni ora vengono caricate sui social network, ce n’è una che ha colpito molti utenti per la somiglianza di una dei soggetti dello scatto con la stessa Greta Thunberg, attivista svedese di 16 anni, di cui quasi tutti conosciamo le battaglie contro il cambiamento climatico e per la sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento del pianeta. Si tratta di una fotografia che si intitola Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek e che è conservata nell’archivio online della Washington University. Lo scatto è stato realizzato dal fotografo Eric A. Hegg e riprende una scena molto frequente alla fine dell’Ottocento, quando nelle miniere del Klondike (quelle che i millennials conoscono soprattutto per la saga di Zio Paperone) si consumava la celebre corsa all’oro.

Lo scatto risale, con precisione, al 1898. La ragazza con le trecce che compare in primo piano, effettivamente, ha più di una somiglianza con Greta Thunberg. Ma le coincidenze finiscono qui. Invece, sui social network c’è stato chi ha voluto dare una maggiore profondità alla notizia, arrivando ad affermare che, in realtà, Greta Thunberg sia una ragazza che è vissuta nel passato e che ha avuto una seconda possibilità di tornare sulla terra per salvare l’umanità intera.

A giudicare dal tono dei commenti, l’unica cosa da cui l’umanità dovrebbe essere salvata è il tasto ‘condividi’ di Facebook. Troppe volte, a causa di questo strumento, sono state diffuse fake news.