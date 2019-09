Lo scrittore di destra che paragona Greta Thunberg alle bambine della propaganda di Goebbels

La presenza di Greta Thunberg alla conferenza Onu sul clima non è passata inosservata e ha risvegliato tutti i luoghi comuni sull’attivista sedicenne. Non solo: la retorica ambientalista che sta animando i cortei di tutto il mondo è stata ampiamente criticata. L’ultimo tweet in ordine di tempo è quello dello scrittore di destra Dinesh D’Souza, un saggista e commentatore politico di stampo repubblicano, che ha curato un volume dai toni decisamente entusiastici su Donald Trump.

Quest’ultimo, infatti, ha postato l’immagine di Greta Thunberg messa a confronto con una ragazza con le treccine bionde che sventola la bandiera nazista. «Le bambine – ha scritto Dinesh D’Souza -, soprattutto quelle bionde, con le trecce e le guance rosse, erano spesso utilizzate nella propaganza nazista. Era una vecchia tecnica di Goebbels. Sembra davvero che ai giorni nostri la destra progressista stia ancora imparando il suo gioco da una sinistra precedente negli anni Trenta»:

Children—notably Nordic white girls with braids and red cheeks—were often used in Nazi propaganda. An old Goebbels technique! Looks like today’s progressive Left is still learning its game from an earlier Left in the 1930s pic.twitter.com/E4q2KZ526s

