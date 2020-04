Non esiste la fotografia di Mussolini alle spalle di Salvini con la mascherina

Venti ore fa, sui canali social di Matteo Salvini, è stata pubblicata una fotografia in cui il leader della Lega è al lavoro indossando una mascherina, presso gli uffici della regione Lombardia. Il numero uno del Carroccio è seduto a una scrivania al Pirellone, sta firmando alcuni documenti e sta indossando una mascherina. Ma la foto è stata artatamente modificata, inserendo sullo sfondo dell’immagine una cornice con all’interno una fotografia di Mussolini.

LEGGI ANCHE > A Piazzapulita è stato citato un tweet fake di Matteo Salvini

Foto fake Salvini-Mussolini, l’immagine modificata in regione Lombardia

Il post originale, infatti, non presenta alcuna immagine di Mussolini alle spalle di Matteo Salvini. Il leader della Lega era in regione Lombardia per offrire un supporto alla giunta di Attilio Fontana nella gestione dell’emergenza coronavirus. Questo è il suo post originale su Facebook:

«Mattinata di lavoro in Regione Lombardia, obiettivo riaprire in sicurezza, fare uscire di casa i cittadini e far ripartire il Paese, i cantieri, le aziende, i negozi, attività: è quello che chiedono i cittadini, le famiglie, le imprese, i sindaci, i governatori – ha scritto Salvini -. Abbiamo ascoltato tutte le categorie e ora è necessario un piano per la ripartenza e la ricostruzione: servono liquidità e soldi a fondo perduto, sanatoria dei debiti e delle liti del passato fra Stato e cittadini anche con condoni e pace fiscale ed edilizia, potente taglio di tasse e burocrazia, non debiti imposti da misure come il Mes, sul quale anche oggi in Europa Pd e 5stelle si sono spaccati. Siamo fiduciosi che dalla Lombardia parta la rinascita di tutta l’Italia».

La testimonianza di come le fake news, molto spesso, non abbiano colore politico e arrivano da entrambi gli schieramenti. Una indicazione preoccupante, che testimonia ancora una volta la scarsa qualità del livello del dibattito in questo Paese. Tra le altre cose, l’aggiunta manuale della cornice con Mussolini era anche grossolana ed evidente nel suo ritocco. Ma ciò non ha impedito di far crescere l’hashtag #Mussolini e di farlo entrare in tendenza nella mattinata su Twitter.