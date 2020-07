In Brasile i social fanno il tifo per il Coronavirus contro Bolsonaro

L'hashtag in tendenza in Brasile è "forca covid"

Contestare, criticare e accusare una persona per molte folli posizioni controverse nei confronti della pandemia globale è leciti e sacrosanto. Arrivare ad augurarne la morte, però, pone tutti sulla sponda sbagliata del fiume. La deriva social non è – come spesso accade – solo un problema italiano. A testimoniarlo è l’hashtag di tendenza nelle ultime ore in Brasile, dopo la notizia dello stato di Salute del Presidente Jair Bolsonaro che presenta alcuni dei principali sintomi da infezione da Coronavirus: febbre alta, qualche piccolo problema respiratorio e saturazione del sangue al 96%. In attesa dell’esito del tampone a cui si è sottoposto ieri (risultato che dovrebbe arrivare tra il tardo pomeriggio e la notte italiana), in vetta ai trending topic su Twitter in Brasile c’è «forca covid».

Un incitamento affinché la malattia faccia il suo corso nei confronti del presidente brasiliano che tra le tante gravi colpe nella gestione della pandemia (con il Brasile al secondo posto per numero di contagi e di vittime, dietro solo agli Stati Uniti) ha soprattutto quella di aver minimizzato il rischio non prendendo provvedimenti di chiusura per limitare la diffusione del virus nel Paese.

Forca Covid, l’hashtag di tendenza in Brasile

Mosse sciagurate, come criticato da buona parte del Mondo. Ora Jair Bolsonaro è in attesa del risultato del tampone effettuato ieri, dopo essersi sottoposto a un esame radiografico ai polmoni, aver accusato un rialzo febbrile sopra i 38°, problemi respiratori e una percentuale di ossigeno nel sangue sotto la media. Ma le critiche non possono portare a un senso di vendetta augurando la morte. Eppure su Twitter arriva l’incitamento «forca Covid» (#forcacovid), con il presidente brasiliano riempito di insulti.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Jair Bolsonaro + Trending topic su Twitter Brasile)