Un uomo si è barricato in una scuola di Foligno

Momenti di panico questa mattina in una scuola comprensiva in una frazione di Foligno. Un uomo si è barricato all’interno dell’Istituto minacciando di avere un ordigno. Secondo le prime informazioni, avrebbe accompagnato la figlia e poi sarebbe rimasto all’interno della struttura minacciando tutti e chiedendo di parlare con un magistrato. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno accertato la non presenza di bombe e altre armi. Si cerca di capire quali siano le motivazioni che stiano spingendo l’uomo a compiere questo gesto. Dopo oltre un’ora, l’uomo è uscito dall’istituto ed è stato condotto in Procura a Spoleto.

I ragazzi che si trovavano all’interno della scuola, nella frazione di Foligno, sono stati immediatamente fatti evacuare e dentro l’Istituto sarebbe rimasto solamente l’uomo, con la figlia che è stata fatta uscire dalla struttura. Non risultano, fortunatamente, feriti. Non sono ancora chiari i motivi che lo abbiano spinto a compiere questo gesto eclatante, ma la notizia principale è che è stata accertata l’assenza di ordigni, come invece minacciato inizialmente.

Foligno, uomo si barrica in una scuola

L’Istituto dove l’uomo si è barricato è la scuola elementare e media di Sant’Eraclio, una piccola frazione di Foligno. L’uomo aveva detto di avere una cintura esplosiva e che era pronto a farsi saltare in aria. La polizia, come ha confermato la Questura di Perugia, ha escluso l’ipotesi di armi e esplosivi di vario genere e sta provando a trattare con l’uomo per farlo uscire dalla scuola.

La finta cintura esplosiva

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un provvedimento di allontanamento dalla figlia che aveva accompagnato questa mattina a scuola. Per questo motivo avrebbe deciso di portare avanti questo gesto, chiedendo di parlare con un magistrato.

