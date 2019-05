Atac si ‘vanta’ dei «soli» 10 bus andati a fuoco nel 2019

Vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, anche perché quell’acqua serve per spegnere gli incendi che scoppiano sugli autobus della capitale. Dopo l’ennesimo episodio di flambus Atac al centro di Roma, dove un mezzo pubblico elettrico è stato costretto a un intervento di emergenza per spegnere un principio di incendio a bordo, l’azienda municipalizzata dei trasporti romani ha parlato di fatto controllato in tempo dall’autista – per fortuna – e di calo vertiginoso di questi episodi rispetto allo scorso anno. Un successo, quindi.

Come riporta l’agenzia Ansa, l’azienda ha sottolineato che i casi di Flambus Atac «sono stati dimezzati grazie al lavoro e agli investimenti fatti in manutenzioni malgrado il parco sia più vecchio di un anno». Un grande passo in avanti, ma non meritevole di lode. Ovviamente. Nello stesso periodo preso in esame tra il 2018 e il 2019 (quello che va dal 1° gennaio al 23 maggio), gli autobus andati a fuoco sono stati dimezzati.

Flambus Atac a via Sistina, ma l’azienda parla di episodi dimezzati

Secondo i numeri dell’azienda municipalizzata del trasporto pubblico romano, lo scorso anno (arrivati quasi al giro di boa dei sei mesi) gli episodi di Flambus Atac erano stati 20, mentre dall’inizio del 2019 ad oggi si contano ‘solamente’ 10 principi di incendio per gli autobus in circolazione per le strade della capitale. Questi episodi sono avvenuti in varie zone della città: dal centro alle periferie. La riduzione del numero dei casi è da considerare positiva, ma parlare fieramente di un dimezzamento sembra essere inopportuno e azzardato.

Il bus andato a fuoco stamattina tornerà presto in servizio

L’Atac ha fatto sapere che il principio di incendio sul bus della linea 119 in servizio lungo via Sistina non ha provocato gravi danni allo stesso mezzo, grazie al repentino intervento dell’autista che ha scongiurato anche il coinvolgimento e il ferimento delle persona a bordo. L’autobus elettrico sarà riparato e tornerà in funzione nel giro di qualche giorno, al massimo settimana.

