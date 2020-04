Il concetto di fitness fatto in casa durante la quarantena

Alcuni consigli per esercizi fatti in casa con oggetti di uso quotidiano

Fit in Hub ci presenta la sua nuova rubrica Fit in Home su Giornalettismo

In questo periodo di quarantena, può essere utile restare in esercizio fisico

Nella giungla di dpcm e di autocertificazioni, c’è sempre stato un certo margine interpretativo per le attività fisiche effettuate all’aria aperta. A seconda delle regioni, sono state prese delle misure differenti rispetto a chi si allenava o a chi usciva semplicemente per fare jogging. La normativa sul distanziamento sociale, al di là delle singole specificità regionali, in ogni caso prevede che si possa fare attività fisica all’aperto, in un raggio molto ridotto rispetto al proprio indirizzo di residenza. Il tutto incentivato anche dalle chiusure dei parchi pubblici in molte città italiane. Per evitare, comunque, di incorrere in situazioni spiacevoli, la soluzione migliore resta sempre quella del fitness fatto in casa.

LEGGI ANCHE > Coronavirus e paura di ingrassare, ma ci sono tanti esercizi per restare in forma non uscendo di casa

Esercizi di fitness fatti in casa, ci viene in soccorso Fit in Hub

Ecco perché Giornalettismo ha avviato una collaborazione con Fit in Hub, il noto portale di fitness italiano, per cercare di proporre delle soluzioni alternative per restare in forma anche in questo periodo di distanziamento sociale causato dal coronavirus. L’obiettivo della rubrica Fit in Home sarà sempre lo stesso: aiutare anche quelle persone che non sono particolarmente esperte del settore a restare attive anche in un periodo in cui si scoraggia molto il movimento. Una vita sedentaria, infatti, potrebbe esasperare alcune problematiche relative allo stare in casa obbligatoriamente.

Fit in Hub ci aiuterà a individuare degli esercizi che possono essere eseguiti anche senza l’utilizzo di arnesi specialistici, ma sfruttando gli oggetti che ognuno di noi ha a disposizione in casa. Dagli esercizi base, fino agli esercizi multiarticolari, le soluzioni proposte saranno molteplici. Il tutto con un pizzico di ironia, elemento che non guasta mai.

È fondamentale, dunque, partire da esercizi che possano risvegliare il tono muscolare, ma anche da elementi che aiutino la nostra respirazione e il nostro benessere psicofisico. Appartamenti di ridotte dimensioni, le mura di casa che ci stanno strette, l’impossibilità di correre all’aria aperta possono condizionare la nostra quarantena. Noi, insieme a Fit in Hub, speriamo di potervela rendere molto più leggera e sostenibile.