Il governo ha deciso: sì allo sport all’aperto, ma da soli e vicino casa

Il governo non vieta la possibilità di fare attività fisica all’aperto, ma ricorda a tutti i cittadini di evitare assembramenti e di mantenere le distanze di sicurezza (almeno un metro). Ma inserisce una nuova clausola che esplicita quanto già sembrava esser chiaro rispetto alle precedenti disposizioni: si potrà fare sport fuori dalla propria abitazione, rimanendo però nei pressi della propria casa. Niente allontanamenti, dunque. Disposta, inoltre, anche la chiusura di parchi e giardini pubblici e il divieto di attività ludica all’aperto.

LEGGI ANCHE > Non ci saranno chiusure dei supermercati il sabato e la domenica

«Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona – è scritto nell’ordinanza del governo -. È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici». Insomma, le chiusure decise negli ultimi giorni da diversi enti locali, ora vengono estese a livello Nazionale. Mentre ci sono ancora divergenze sulla possibilità di svolgere attività fisica all’aperto.

Attività fisica all’aperto consentita, ma con nuovi vincoli

Una linea che va in direzione opposta a quanto deciso questa mattina dal governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci. Sull’Isola, infatti, sono stati disposti divieti di corsa e di effettuare attività sportiva all’aperto, anche mantenendo il metro di distanza suggerito fin dall’inizio dell’emergenza.

Gli altri paletti

Ma l’ordinanza del governo prevede anche altri paletti, come il divieto di svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto. E queste nuove disposizioni saranno in vigore dal 21 al 25 marzo, giorno in cui scadrà il Dpcm che aveva iniziato a limitare gli spostamenti dei cittadini sul territorio italiano. Queste le ultime mosse dell’Esecutivo per tentare di contenere i numeri del contagio che, anche oggi, sono stati molto pesanti sia in termini di tamponi positivi che in termini di vittime.

(foto di copertina: da Pixabay)