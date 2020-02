Fiorello a Sanremo 2020 annuncia: “Mai più ospite, ma tornerei in gara. Felice dei numeri” | Video

Rosario Fiorello torna ancora una volta a sorpresa in sala stampa a Sanremo 2020, stavolta dandosi il cambio con Amadeus. È impossibile che si mantenga una certa formalità con lui che si dimostra ancora una volta straordinario mattatore.

Fiorello torna di nuovo in conferenza stampa

I numeri degli ascolti hanno premiato Sanremo 2020, ma sopratutto lui con un aumento di 3 milioni di spettatori nel momento in cui ha iniziato il suo show vestito da Don Matteo: «Non pensavo andasse così bene, non c’erano i presupposti – scherza lo showman -Non so se mi vestirò da De Filippi stasera. Abbiamo fatto più del 52% di share, sono numeri incredibili».

Annuncia poi che stasera lo vedremo a Sanremo 2020 nelle vesti di cantante: «Non canto dal ‘95 e stasera farò un inedito che se fosse stato in gara avrei vinto qualcosa. Io purtroppo non ho mai vinto cose sportive o premi sulla canzone. Non sono un fenomeno a cantare, io ho il mio testo più profondo si o no per cui. Stasera cantando questa canzone vorrei ricevere il premio della critica, chiedo a voi giornalisti se vi piace la canzone come premio il lumino d’oro. La canzone si intitola ‘La classica canzone di Sanremo».

Fiorello commenta la scelta di Salvini di andare a teatro

Ai nostri microfoni, poi, Fiorello ha parlato della scelta di Salvini di andare a teatro e di non guardare Sanremo 2020: «Peccato – ha risposto -, ma non voglio lanciargli un messaggio in particolare. Ieri ho citato lui, ma anche tanti Mattei. Matteo Orfini, Matteo Salvini: finiscono tutti in -ini. Ma nel mio monologo di ieri c’erano tutti, da Salvini alle sardine. Il Pd non c’era? Non l’ho visto».

Una delle sortite sul palco di Fiorello è stata successiva alla controversa esibizione di Achille Lauro, che ha il plauso del comico: «Il momento più bello per me è stato Achille Lauro, mi ha fatto morire dalle risate. Quello è teatro e spettacolo. Lo avevo visto da Belfagor è un attimo dopo l’ho visto nudo. Io avrei dovuto fare l’inizio e amadeus voleva una telefonata, poi io sono rimasto lì anche perché l’hotel è attaccato e non volevo stare a casa da solo. C’era un’autrice meravigliosa con 27 passi avanti e frustrava gli altri autori (risate ndr). Le poche cose che sa fare Ama le fa bene. Stasera ci sarò un po’ di più. Giovedì mi riposo, poi si vedrà venerdì-sabato non so».

Poi scherza che domani mattina andrà a Bordighera ad allenarsi con Jannik Sinner lui che è un grande appassionato di tennis, prima di tornare a parlare degli ascolti: «Se rimane il 5 davanti negli ascolti nella prossima puntata mi travestirò da cantante mascherato, amo il coniglio». Poi mostra i grafici degli ascolti e dice che Mediaset è fuori dal cellulare scatenando le risate di tutti.