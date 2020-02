Rosario Fiorello lo aveva promesso ed è stato di parola: in apertura della seconda serata di Sanremo 2020 si è presentato con una gag dedicata a Maria De Filippi. Dopo Don Matteo dunque ancora molta ironia, in questo caso vestendo i panni di uno dei personaggi più amati della tv.

Fiorello apre con una gag su Maria De Filippi a Sanremo 2020 | VIDEO

Fiorello entra vestito da Maria De Filippi: «L’ho fatto per te per onorare una promessa, non mi sono mai vestito da nessuno». Ora imita Maria e scatena le risate. «Questa cosa rimarrà per sempre, ho una famiglia a casa con figlio moglie e madre. Già era preoccupata vestito da prete, figurati oggi da Maria. Sembro Boris Johnson piastrato» ironizza dal palco dell’Ariston. «Secondo me riceverò l’invito da Barbara d’Urso come caso umano», e la risata travolge la platea.

Continuano ancora le gag con Fiorello che scende in platea saluta il direttore e dice: «Questa è la nuova Rai 1». Nel frattempo in sala stampa è un tripudio di applausi divertiti.

«Maria sta sempre seduta ma io questo è pericoloso se lo faccio» scherza Fiorello che, oscillando sui tacchi, riesce nell’impresa di sedersi sui gradini, imitando una famosa posa di Maria De Filippi. Poi chiede ad Amadeus, che non trattiene le risate: «Ti rendi conto cosa sto facendo per te? Congedami così vado a cambiarmi». Se ne va, ma non prima di chiedere i fiori di Sanremo. Del resto, è consuetudine per omaggiare le signore ospiti del Teatro Ariston.

Colpo di scena: Maria De Filippi chiama in diretta

Poi clamorosa scena inaspettata: prima che Fiorello lasci il palco tira fuori il cellulare e, visibilmente emozionato, mostra il cellulare a favore di telecamera. Ed è proprio lei: la chiamata di Maria De Filippi in diretta molto divertita tra gli applausi della sala stampa. Alla fine la stessa Maria doppia Fiorello annunciando l’inizio della serata del Festival di Sanremo. Un momento unico pieno di divertimento targato Fiorello.

(Credits immagine di copertina: fermo immagine diretta Raiplay)