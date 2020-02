Fiorello irrompe ai Soliti ignoti e dice ad Amadeus che in tv non si rivedranno più

Ma Fiorello annuncia che non vedrà più Amadeus in tv nello stesso programma

Fiorello-Amadeus sono ormai una coppia televisivamente inseparabile? Lo showman siciliano ha fatto irruzione nella trasmissione condotta da Amadeus nel preserale di Raiuno, I soliti ignoti, in una puntata speciale tutta dedicata a Sanremo, vista anche la presenza di Diodato, vincitore del Festival che proprio Amadeus ha condotto. Fiorello entra nello studio romano vestito con l’ormai famosa parrucca di Maria De Filippi e, come al solito, riesce a intrattenere il pubblico con le sue battute pungenti.

Fiorello-Amadeus, l’intrusione ai Soliti Ignoti

«Il cerchio si chiude qui e da oggi in tv non ci vedremo più – ha detto Fiorello ad Amadeus, dando un ulteriore indizio sul fatto che non ci sarà alcun bis a Sanremo (quantomeno in coppia) -. Anche perché mi sono rivisto e mi sono accorto che per te ho fatto tutto: ho fatto la De Filippi, ho fatto il prete, ho fatto il coniglio e la De Filippi insieme, ho inseguito Morgan che inseguiva Bugo che inseguiva Morgan per tutto l’Ariston».

*ho fatto la De Filippi* *ho fatto il prete* *ho fatto il coniglio e la De Filippi insieme* *ho inseguito Morgan che inseguiva Bugo che inseguiva Morgan per tutto l’Ariston* ✈️✈️✈️#isolitiignoti pic.twitter.com/ycg23WSe8h — TheFolloWerTv! ♎ (@TheFolloWerTv) February 10, 2020

Delirio completo in uno studio dove la presenza di Fiorello non era attesa. Poi, c’è stato anche il colpo di scena di Diodato e il traino successivo alla fiction Rai L’amica geniale, alla sua seconda stagione. Impossibile il suo fallimento negli ascolti: la serie tv dal respiro internazionale non ha bisogno di presentazioni, ma con un traino di audience di questo tipo partirà senz’altro alla grande.