Fiorella Mannoia è stata una delle ospiti d’onore alla prima di Tolo Tolo, nuovo attesissimo film di Checco Zalone. La cantautrice è da sempre molto impegnata politicamente in favore dei migranti e già negli scorsi giorni si era spesa a favore dell’amico dopo la polemica a seguito della canzone “Immigrato”. Fiorella Mannoia, dopo aver ribadito il rapporto di amicizia con Zalone ha rincarato la dose:

Sulla comicità di Checco Zalone invece la Mannoia ha solo parole al miele spendendo paragoni importanti:

“La gente si renderà conto che quello di Zalone è un modo ironico per parlare di una realtà che ci circonda. Non dovremmo parlarne? Questo film ci fa ridere con la comicità, parla di un qualcosa di reale e che c’è. Dal trailer ho capito che sarebbe stata una satira, un po’ come quando Sordi faceva il trafficante di armi. I grandi comici fanno riflettere e fanno ridere, lui è un grande comico”.

Fiorella Mannoia non comprende il perché di tante polemiche, ma di una cosa si dice sicura:

“C’è chi non ha visto il lato comico di Checco Zalone nella canzone e lo ha preso sul serio. Quel trailer prendeva in giro le persone che non lo hanno capito, non era contro i migranti ma il contrario. C’è stato comunque un eccesso da entrambe le parti. Poi si capiva dove stava andando a parare, ma questo era evidente perché lo stava facendo Checco Zalone. Se lo avesse fatto magari qualcun altro avrebbe avuto tutt’altro significato”.