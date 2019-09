Al raduno della Lega la figlia di Salvini indossa la t-shirt Miss Papeete

Matteo Salvini si è presentato all’assemblea degli amministratori della Lega a Milano tenendo per mano la figlia Mirta. La bambina, accompagnata dalla mamma Giulia Martinelli, indossava una maglietta bianca con la scritta ‘Miss Papeete’ e la decorazione di una coroncina.

Cosa è successo ad agosto al Papeete Beach

Il 3 agosto 2019 Matteo Salvini, allora ministro degli Interni e vicepremier, salì in consolle al Papeete Beach di Milano Marittima durante la festa della Lega Romagna. In costume da bagno e con un cocktail in mano, Salvini raggiuse il dj alla consolle e si è scattato alcuni suoi proverbiali selfie con i sostenitori, mentre dagli altoparlanti, in suo onore, risuonava l’inno di Mameli, cantato dai giovani in spiaggia che ballavano insieme alle cubiste.

Sempre dalla stessa location Matteo Salvini aveva annunciato l’intenzione di far cadere il governo gialloverde, svelando l’obiettivo di andare a elezioni anticipate.

Salvini sulla Ocean Viking: «È la resa»

Durante il suo intervento, l’ex ministro dell’Interno ha commentato la decisione del governo di assegnare Lampedusa come porto sicuro alla Ocean Viking, permettendo così lo sbarco degli 82 migranti a bordo della nave: «Questi sono matti, questa è la resa. Fra le promesse di Conte all’Europa c’era anche questa», ha aggiunto Salvini, dicendosi convinto che si voglia fare dell’Italia un campo profughi. Il leader della Lega ha poi risposto a una domanda dei giornalisti in merito alla signora milanese che non ha voluto affittare la casa a una ragazza perché meridionale: «Sarà una cretina. Non ho il piacere di conoscerla ed è lontanissima dal mio pensiero». Infine, in merito a ‘Russiagate‘, la cosiddetta inchiesta sui fondi russi al partito, Salvini ha commentato: «Non avevo paura prima, non ho paura adesso. Sono sicuro che non uscirà un rublo, un dollaro».

[CREDIT PHOTO: ANSA / MATTEO BAZZI]