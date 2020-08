Copertina di Gente, la direttrice fa retromarcia: “Amareggiata per le reazioni”

La copertina di Gente con la figlia di Totti in costume continua a scatenare polemiche e reazioni. E così dopo lo sfogo via Instagram di Francesco Totti e di Ilary Blasi e la segnalazione dell’Ordine dei Giornalisti al collegio di disciplina è la volta della direttrice del settimanale, Monica Mosca, dire la sua sulla vicenda.

LEGGI ANCHE > Totti e Ilary contro la copertina sulla figlia Chanel

Monica Mosca sulla copertina con la figlia di Totti

“Sono molto dispiaciuta e amareggiata”. Così il direttore di Gente ha detto la sua sulla vicenda della controversa prima pagina del settimanale che riportava la foto di Francesco Totti e della figlia 13enne in costume in spiaggia, con apprezzamenti sulla sua somiglianza fisica alla madre. Una scelta che fin da subito ha messo il settimanale nell’occhio del ciclone con reazioni di ogni genere sui social e molti che hanno accusato la rivista di cattivo gusto e di aver violato regole deotologiche come la Carta di Treviso, sbattendo una 13 enne in prima pagina. Accuse di fatto respinte da Mosca, che non si è scusata per la copertina ha ma anzi ha voluto ribadire che “come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia”. E proprio questo, secondo Mosca, era “l’intento della pubblicazione” nonostante i chiari riferimenti al fisico della ragazzina e alla sua somiglianza con la madre. Per la direttrice infatti Gente avrebbe “voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità”. Un obiettivo che evidentemente il mensile non è riuscito a centrare, finendo al centro delle polemiche delle critiche.