Cosa succede ora che FIFA non sarà più FIFA ma EA Sports FC

«FIFA, anche chiamata FIFA Soccer nel Nordamerica, è una serie di videogiochi di calcio sviluppata e pubblicata a cadenza annuale da Electronic Arts»: questa è la definizione che, su Wikipedia in italiano, lega indissolubilmente il videogioco di calcio più famoso al mondo e EA. Una collaborazione che, dopo trent’anni, è finita. La separazione è stata decisa e il colosso californiano cambierà ufficialmente nome, diventando EA Sports FC. Cosa cambia per gli amanti dei videogiochi? Ben poco.

LEGGI ANCHE >>> La storia dei tre videogiochi “The Sims” sulla scena del presunto sventato attentato a Vladimir Solovyev

FIFA 23 è l’ultimo capitolo della saga

EA e FIFA non rinnovano l’accordo, quindi, è il risultato è che FIFA 23 sarà l’ultimo capitolo della serie di videogiochi nota nel mondo per essersi sempre chiamata così. Prima di EA Sports FC – comunque – gli sviluppatori hanno promesso di creare un ultimo episodio d’addio come gioco più vasto di sempre. Cosa comprenderà questo gioco? Innanzitutto il maggior numero di campionati, giocatori, squadre e tipologie di competizione avuti finora. Le novità riguarderanno tutto il mondo di FIFA, quindi anche il gioco versione mobile, la competizione eSport e FIFA Online 4.

Il CEO di EA, Andrew Wilson, ha commentato così la fine del sodalizio: «La nostra visione per EA Sports FC è quella di creare il più grande e più impattante club di calcio nel mondo, all’epicentro del fandom calcistico. Per quasi trent’anni, abbiamo costruito la più grande comunità calcistica del mondo con centinaia di milioni di giocatori, migliaia di atleti partner e centinaia di leghe, federazioni e squadre. EA Sports FC sarà il club per ciascuno di loro, e per gli appassionati di calcio di tutto il mondo». Per la collaborazione con FIFA è stata espressa gratitudine.

E FIFA? Vedremo, ora, se qualche altro marchio nell’industria del videogioco proverà a ottenere i diritti del marchio creando un nuovo gioco calcistico.