La giustificazione di Roberto Fico per il pranzo in spiaggia tra i bagnanti senza mascherina

Roberto Fico è stato fotografato con la compagnia e alcuni amici a un tavolo in un lido ancora aperto a Posillipo lo scorso mercoledì. Il presidente della Camera si è preso una pausa dai lavori e, insieme agli amici, è andato vestito in abito da città a pranzare in spiaggia per festeggiare il compleanno della sua compagna. La foto che sta girando mostra come – attorno a lui – non ci siano persone che indossano la mascherina pur non mangiando. Secondo l’obbligo che vige attualmente in Italia tutti devono indossare la mascherina anche all’aperto se si trovano in mezzo ad altre persone.

La polemica su Fico a pranzo in spiaggia

La scena fotografata ritrae il presidente della Camera in un momento di relax e ha scatenato le polemiche a partire da chi o ha ritratto. Lo scatto inizia a girare tra le polemiche sul fatto che in Campania le scuole siano chiuse ma i lidi rimangano aperti e il tavolo al quale siede Roberto Fico sembra, effettivamente, la sola situazione in regola – sei persone sedute a un tavolo possono tenere la mascherina abbassata perché stanno mangiando -. Nonostante questo Fico è stato attaccato poiché – seppure stesse rispettando le regole – sta in mezzo ai bagnanti senza mascherina che palesemente non stanno facendo altrettanto.

Fico spiaggia: in mezzo ai bagnanti senza mascherina

Il presidente della Camera ha reagito in maniera stupita alle domande fatte da Repubblica. «Come mai bisogna parlare di un semplice pranzo privato?», ha detto, spiegando quanto accaduto. Descrive la situazione, specificando che tutto è stato fatto – da lui e dai suoi commensali – seguendo le regole: «Voglio specificare a scanso di equivoci: ho prima prenotato al telefono un tavolo a quel ristorante, con ingresso certamente separato dal lido. Una volta dentro, ho trovato camerieri con la mascherina, sanificazioni, tavoli all’aperto, sulla spiaggia, distanziati. Insomma, per me non c’era assolutamente nulla di anormale». Nulla di strano da segnalare, quindi.

«Non ho fatto una pausa per vigilare sul rispetto delle regole»

A Fico è stato domandato come mai non si sia reso conto della situazione attorno a lui: «Onestamente , non mi sono fermato in quella breve pausa con l’idea di vigilare sul rispetto delle regole da parte di tutti quelli che mi circondavano», ha affermato, aggiungendo di avere «l’impressione che nella foto le distanze reali, come talvolta avviene, siano schiacciate dall’effetto prospettico». Fico conclude: «Sono certo che lungo il mio tragitto e per quello che noi abbiamo fatto, non ho notato violazioni. Altro è estendere lo sguardo a tutta la spiaggia e considerare se c’era o non c’era il rispetto delle regole». Fico ha anche detto che si sente sereno e che – nonostante la foto lo ritragga attorniato da persone che stanno prendendo il sole – non ha «varcato le soglie del lido». «Sono entrato in un ristorante con un tavolo all’aperto, in pieno giorno, avevamo la mascherina fino a quando ci siamo seduti e l’abbiamo rimessa appena terminato il pranzo», ha ribadito.