Francesca Fialdini e quella conduzione “imparziale” che ha dato noia a Iva Zanicchi

La verità è che è sempre difficile restare imparziali di fronte agli insulti. Soprattutto se questi insulti sono sessisti e se provengono da un’altra donna. Per questo motivo, forse, Francesca Fialdini – nel parlare con Iva Zanicchi nel corso del suo programma della domenica pomeriggio Da noi a ruota libera -, dopo aver fatto intervenire in trasmissione (attraverso una telefonata) la stessa Selvaggia Lucarelli, ha spiegato alcune cose a Iva Zanicchi. Il punto di vista della conduttrice era esattamente quello della giornalista giudice di Ballando con le stelle. Francesca Fialdini ha rimarcato più volte che l’insulto sfuggito alla cantante (e concorrente di Ballando) era pesante e ha rafforzato l’opinione della Lucarelli su quanto accaduto. Il giorno dopo, di lunedì, Iva Zanicchi è stata ospite de La Vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano. Nonostante le parole accomodanti di domenica, è tornata sul confronto con la Fialdini, sostenendo di essersi sentita delusa per la mancanza di imparzialità da parte della conduttrice.

Fialdini-Zanicchi, è giusto essere imparziali di fronte a un insulto sessista?

«Quando lei sembrava quasi rasserenata, carina – ha detto Iva Zanicchi -, la conduttrice, la rintuzzava e andava avanti e diceva delle cose anche abbastanza pesanti. Mi sono sentita umiliata, offesa, perché avevo due che mi accusavano». Ora, Francesca Fialdini ha rivendicato il suo diritto a essere parziale sulla vicenda. Lo ha fatto attraverso un post Instagram che spiega esattamente cosa significa essere una conduttrice in Rai.

«Considerando che ormai sembra si possa far passare tutto – ha spiegato la conduttrice Rai -, abbiamo ritenuto importante dare spazio anche a una lettura sociale più ampia rispetto all’uso improprio delle parole come quella usata nei confronti di Selvaggia a Ballando con le stelle». Per poi precisare ancora: «Ripeterci che le parole che usiamo persino in un gioco o in uno show si trascinano dietro un certo tipo di cultura dominante ci fa solo bene». La Fialdini non aveva di certo bisogno di giustificarsi, ma ha sicuramente fornito una overview più dettagliata del suo intervento di supporto alle parole di Selvaggia Lucarelli nel confronto telefonico – avvenuto durante la puntata – con Iva Zanicchi. Non esistono conduzioni parziali o imparziali. Esistono conduzioni necessarie o non necessarie.