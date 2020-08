Party hard a Wuhan, piscina piena: niente mascherine e zero distanziamento | VIDEO

Mentre in Italia si discute sulla chiusura delle discoteche dopo Ferragosto a Wuhan la pandemia sembra essere un lontano ricordo in questo senso. Sul web si stanno diffondendo una serie di video e immagini che ritraggono migliaia di persone in piscina senza né mascherine né distanziamento sociale per una serata di un festival di musica elettronica nella città simbolo della pandemia.

Party in piscina a Wuhan

VIDEO: 🇨🇳 Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8 — AFP news agency (@AFP) August 17, 2020

Wuhan è diventata famosa nel mondo e sempre lo sarà come prima città simbolo della diffusione del Covid. Mentre nel mondo – Italia compresa – si agisce ancora per contenere il contagio e stiamo constatando come la vicinanza nelle discoteche possa aumentare il rischio di contagio, da Wuhan arrivano immagini surreali che fanno pensare che il Covid non esista più. Foto e video immortalano il Maya Water Beach, parco acquatico di Wuhan, letteralmente pieno di persone. Tutti vicini, tutti senza mascherine, tutti che sembrano aver dimenticato i 76 giorni di duro lockdown sperimentati dal 23 gennaio scorso.

La festa per il ritorno alla normalità che si spera non diventi un focolaio

La struttura in questione, riaperta a giugno, finora aveva deciso di ospitare fino al 50% delle persone che normalmente potrebbero entrarci – seppure lanciando offerte speciali come il biglietto per le donne scontato della metà -. I cittadini sono stati immortalati letteralmente gli uni sugli altri, a bordo dei gommoni, mentre festeggiano il ritorno alla normalità nella giornata in cui è arrivata la notizia del vaccino cinese. Via mascherine e via distanze precauzionali in una bolgia che, agli occhi del resto del mondo, fa paura e si spera non diventi un nuovo focolaio dopo che non si registrano nuovi casi di coronavirus nella regione dell’Hubei da metà maggio – stando a quanto riportano le autorità locali -.