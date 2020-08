Arriva il vaccino cinese che, a differenza di quello russo, è stato esaminato dalla comunità internazionale

Dopo il vaccino russo arriva il vaccino cinese, approvato e registrato dal paese. Sviluppato da Società CanSino con l’Accademia medica militare, il farmaco è attualmente nella sua fase 3 ed è il secondo registrato dopo quello russo. Tra i due, tuttavia, intercorre una grande differenza: se il vaccino russo è arrivato solo alla fase 2 e gli studi relativi non sono stati pubblicati, quello cinese è in fase 3 – ovvero la fase di sperimentazione sull’essere umano che coinvolge migliaia di persone – e sugli studi sono state fatte varie analisi a livello internazionale.

Il vaccino cinese può essere prodotto e distribuito

Si chiama Ad5-nCoV e, stando a quanto ha affermato la China National Intellectual Property Administration, c’è il via libera per produrlo su ampia scala e distribuirlo in tempi brevi qualora fosse necessario. L’approvazione è arrivata lo scorso 11 agosto e ne è conseguita la seconda registrazione al mondo di un vaccino anti Covid dopo quello della Russia, che ha suscitato una marea di perplessità nel mondo poiché registrato in fase 2 – ovvero quella che coinvolte solo qualche centinaio di persone – e non analizzato da altre comunità scientifiche all’infuori di quella russa.

Quali sono i risultati del vaccino cinese

Il vaccino cinese è attualmente in fase 3, quindi testato su migliaia di persone, e si starebbe dimostrando efficace e sicuro. Gli ultimi test vengono ospitati da paesi volontari tra cui Russia, Arabia Saudita, Cile e Brasile e i risultati di questo farmaco – a differenza del vaccino russo – sono stati esaminati tramite un’indagine pubblica che è poi stata pubblicata su The Lancet. I primi test di maggio sono stati effettuati su circa 500 soggetti con risultati positivi, ora occorre vedere cosa verrà fuori alla fine della fase 3. Questo vaccino è nato utilizzando un adenovirus del raffreddore comune per introdurre l’informazione genetica del nuovo Covid nelle cellule umane con istruzioni tali da produrre solo alcune sue proteine generando così una risposta immunitaria senza il rischio di soffrire della patologia. Oltre al vaccino cinese ci sono altre sei le aziende nel mondo con candidati in fase 3.