i suoi follower su Tik Tok si aspettavano un video tutorial di trucco, invece si sono ritrovati ad ascoltare una vera e propria denuncia contro i lager cinesi. Ad aggirare la censura cinese è stata la 17enne americana Feroza Aziz: il suo video, poi bloccato da Tiok Tok è stato ripubblicato e condiviso sulle altre piattaforme dagli utenti.

Feroza Aziz, la ragazza che ha aggirato la censura di Tik Tok per parlare dei lager in Cina

Il video inizia come qualsiasi tutorial, con Feroza Aziz che saluta il pubblico e dice che insegnerà ad usare il piegaciglia. Poi comincia a trattare il tema reale: «La prima cosa è mettere le ciglia nel piegaciglia. Poi lo mettete giù e usate il vostro telefono, proprio quello che state usando ora, e cercate di capire cosa sta succedendo in Cina nei campi di concentramento dei musulmani». Il video ha totalizzato in brevissimo tempo 1,4 miloni di visualizzazioni e 500mila like, prima che Tik Tok bloccasse il suo profilo, con la giustificazione che la ragazza avrebbe parlato di terrorismo in video precedenti. Feroza Aziz non ha usato mezzi termini: «Gettano musulmani innocenti nei campi, separano famiglie, li rapiscono, li obbligano a mangiare maiale, a bere, a convertirsi ad altre religioni – dice guardando nella telecamera del suo cellulare – In caso contrario li uccidono, ovviamente». Lo definisce «un Olocausto» e invita il suo pubblico ad informarsi e a non restare in silenzio. «Diffondere consapevolezza fa miracoli – aggiunge infatti – Siamo in grado di raggiungere milioni in tutto il mondo e raggiungere quelli con il potere di fare qualcosa».

