Le migliori opportunità per le donne per entrare nel mondo del lavoro

Sono ormai tantissimi anni che sentiamo parlare di crisi. In realtà non ne sentiamo solo parlare, ma moltissime persone la vivono direttamente, spesso anche in modo estremamente importante. Quello che poi è successo nell’ultimo anno, non ha fatto altro che acuire, talvolta anche drammaticamente, i problemi che già esistevano per molti.

Un anno difficile

Da quella che, secondo alcuni, era poco più di una normale influenza, nata nella ormai tristemente famosa cittadina cinese di Wuhan, ci siamo ritrovati catapultati, nel giro di pochissimo tempo, nel bel mezzo di una pandemia che ha colpito l’intero globo. Prima con alcuni focolai – in Italia chi non ricorda il piccolo paese di Codogno? – per poi diffondersi in ogni angolo del pianeta, l’emergenza sanitaria nata con la diffusione del Covid 19 ha stravolto le nostre vite da tanti punti di vista. In primis, ovviamente, la nostra vita privata è cambiata: siamo stati costretti a rimanere chiusi in casa per mesi, senza poter uscire se non per motivi di estrema necessità e urgenza. Ma questa situazione ha inciso pesantemente anche sul mondo del lavoro, creando enormi situazioni di difficoltà quasi a tutti i settori e a tantissimi lavoratori, e acuendo pesantemente le già difficili condizioni preesistenti.

Dal punto di vista delle donne

Se questa situazione è stata, e continua ad essere, estremamente complessa da gestire e difficile da superare, ci sono alcune categorie che più di altre hanno subito conseguenze dal punto di vista lavorativo. Le donne ad esempio, che da sempre sono costrette, ingiustamente, a superare un maggior numero di ostacoli per poter entrare efficacemente nel mondo del lavoro, in questo periodo hanno subito conseguenze ancora più gravi. Molte, infatti, in passato ma oggi ancor di più, si trovano a perdere il lavoro dopo la gravidanza, altre magari hanno lasciato il lavoro per seguire i propri figli, in aggiunta a ciò il Covid ha fatto perdere l’occupazione a tantissime lavoratrici. Ora, può essere sorta la necessità per tantissime persone di dover presto entrare, o rientrare, nel mondo del lavoro, con un mercato che attualmente è ancora più bloccato. Per fortuna, nonostante tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare, il mondo moderno ci propone una grande varietà di soluzioni, offrendoci possibilità che in passato non avevamo.

I corsi online come opportunità di formazione

La celebre casa editrice Feltrinelli ha creato una piattaforma online, la Feltrinelli Education, in cui è possibile trovare una vasta proposta di corsi, sia live che on demand, di webinair e di laboratori durante i quali aumentare le proprie competenze nei settori in cui siamo impiegati o intendiamo introdurci, aumentando le proprie skill, oppure lanciandosi in nuove avventure per formarsi o professionalizzarsi in ambiti nuovi con maggiori prospettive di impiego: possiamo imparare a scrivere un libro, oppure specializzarci nell’arte della mnemonica o in quella del public speaking, scoprire l’importanza della capacità di lettura dei big data o diventare web developer, oltre a lavorare su noi stessi, con laboratori di consapevolezza, o sulla diversità delle donne, riguardante la costruzione culturale della figura femminile. Non rimane che scegliere la strada più adatta ai nostri desideri, gusti ed esigenze.