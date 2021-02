«Vittorio Feltri, faccia dei nomi di persone importanti che vorrebbe al governo», ha chiesto la conduttrice del programma tv ‘Stasera Italia’, in onda su Rete 4, a Vittorio Feltri. «Hitler», ha risposto il direttore di Libero, in collegamento dalla propria abitazione. Inevitabile qualche secondo di gelo in studio. Poi la presentatrice ha cercato di smorzare i toni: «Questa se è una battuta non mi piace per niente». «Eh vabbè, oh madonna mia», ha replicato Feltri, con aria altresì scocciata.

Già nel corso della giornata di ieri Vittorio Feltri aveva lanciato innumerevoli provocazioni, come è solito fare, attraverso il proprio account Twitter. “Augurio di morte a Salvini. Sarà uno scandalo ma secondo me questa scemenza gli allunga la vita. Non facciamo tanto chiasso. Anche io, come Salvini, ho ricevuto auguri di morte e me ne sono fottuto – ha scritto senza mezzi termini il direttore di ‘Libero’- Ho appena fatto una tac con metodo di contrasto che mi ha esaminato tutto il corpo. Non ho malattie. Sto benone. I ragli di asino non arrivano in cielo, evidentemente”.

Poi, una parola anche per il Movimento Cinque Stelle: “Il M5s voleva aprire il Parlamento come una scatola di tonno, invece nella scatola ha trovato il caviale e se lo mangia tutto, col cavolo che va a casa”.

Infine, un accenno anche alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “L’unico no che si è beccato Draghi guarda caso è venuto da una donna coi coglioni, la Meloni“.

Vittorio Feltri è libero di scrivere ciò che vuole sul proprio account Twitter, ma quando fa battute squallide come quella pronunciata in diretta in prima serata su Rete 4 da provocazione becera si passa ad offesa. E questo non dovrebbe passare inosservato. Pensa di essere simpatico? Pensa di far ridere? Forse in questo caso la censura dovrebbe essere lo strumento più adatto: un programma televisivo dovrebbe smetterla di invitare certa gente.

