Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, l'ex giornalista chiede che chi non è in difficoltà paghi il siero

Vittorio Feltri va in tv per proporre il vaccino gratis solo per chi è più povero

Se non hai problemi economici, il siero puoi pagartelo da te e con quei soldi lo Stato può andare sul mercato per comprarne altri. Questa è la sintesi del pensiero di Vittorio Feltri che giovedì sera, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, ha proposto il vaccino gratis solo ai poveri. Una mossa simile, secondo l’ex giornalista, fondatore ed editorialista di Libero quotidiano, consentirebbe allo Stato di incassare dei fondi da immettere nel mercato farmaceutico per procedere a nuove trattative per l’approvvigionamento dei sieri anti-Covid.

Tutto è partito da un’affermazione del conduttore, Paolo del Debbio che ha detto: «Pare che lo facciano a pagamento anche a Montecarlo». E allora Feltri, a mo’ di battuta, ha detto che potrebbe recarsi nel Principato per sottoporsi al vaccino (cosa che, ovviamente, non dovrebbe essere possibile). E poi fa una proposta.

“Io darei il vaccino gratis a chi è in difficoltà” Vittorio Feltri a #Drittoerovescio pic.twitter.com/mdPNgRqc55 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) January 28, 2021

Vaccino gratis solo ai poveri, la proposta di Vittorio Feltri

«Non capisco perché debba essere dato gratis il vaccino – prosegue Vittorio Feltri -. Io lo darei gratis ai poveri, che sono quattro milioni in Italia, quindi non sono pochissimi, e a chi è in difficoltà. Loro meritano di essere vaccinati gratis. Ma tutti gli altri potrebbero anche versare una certa cifra di modo che non mancherebbero i soldi per andare sul mercato e a comprare il vaccino». Insomma, secondo il fondatore di Libero quotidiano, immunizzare gratuitamente tutti non aiuterebbe la campagna vaccinale. Ovviamente questo pensiero non tiene conto degli accordi portati avanti dall’Unione Europea e vedrebbe l’Italia andare per conto suo nel reperire i prodotti dalle varie case produttrici sparse nel mondo.

(foto di copertina: da Dritto e Rovescio, Rete4)