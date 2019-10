Feltri e Gruber discutono a distanza. Lei: «È un poveretto in andropausa». Lui: «Fatti un lifting al cervello»

Prosegue lo scontro, rigorosamente a distanza, tra Vittorio Feltri e Lilli Gruber. Nei giorni scorsi, infatti, su Libero è stato pubblicato un articolo (non scritto dal direttore) contro la giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo (su La7). Lei ha replicato a questo attacco – di «donna che pende a sinistra» – durante una trasmissione radiofonica in cui non ha certamente fatto i complimenti al giornalista di Libero. E la situazione è completamente deflagrata questa mattina, con l’editoriale che segna il punto di non ritorno dello scontro Feltri contro Gruber.

LEGGI ANCHE > Da miscela cattosexy a fustigatrice: Libero e il Giornale all’attacco della Gruber

Partiamo dalla seconda puntata. Lunedì pomeriggio, ospite di ‘Un giorno da Pecora’ su RaiRadio1, Lilli Gruber è stata sollecitata dai due conduttori a rispondere nel merito dell’articolo pubblicato da Libero su di lei. La giornalista ha così replicato: «Per Feltri io sarei così di sinistra da non usare la destra nemmeno per impugnare la forchetta? Veramente io sono mancina, a questo poveretto in andropausa grave gli dice proprio malissimo».

Feltri contro Gruber, l’editoriale

L’andropausa grave non è piaciuta moltissimo al direttore di Libero che già lunedì pomeriggio aveva replicato attraverso il suo profilo Twitter, annunciando anche una risposta che poi, puntualmente, è stata pubblicata quest’oggi sul suo quotidiano.

@me_azzurra Lilli Gruber alla radio, Un giorno da pecora, mi insulta per un articolo non scritto da me su di lei. Dice che sono affetto da andropausa grave ingnoranto peraltro che non si tratta patologia. Le concedo attenuanti geriatriche vista la sua età. — Vittorio Feltri (@vfeltri) October 28, 2019

Tra andropausa e menopausa

E se questo tweet sembra al vetriolo, la replica di Feltri contro Gruber è ancora più pesante. E si parte dal titolo dell’articolo scritto dal direttore di Libero: «Cara Lilli, fatti un lifting al cervello». E poi prosegue così, seguendo la stessa linea per tutte le righe del suo articolo: «Sarebbe assurdo prendersela con una signora invecchiata precocemente, e tuttavia non rassegnata al trascorrere degli anni, al punto da nascondere la propria decadenza con la squallida chirurgia plastica che le sfigura il volto rendendolo ridicolo». Infine Feltri sottolinea come la menopausa di Lilli Gruber sia più accentuata delle sua andropausa.

(foto di copertina: diretta Otto e Mezzo, su La7 + ANSA/MOURAD BALTI)