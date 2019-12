Per Vittorio Feltri «andare sempre con la stessa donna è diabolico. Cambiarla è igienico»

Chissà cosa ne pensa Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, delle ultime dichiarazioni provocatorie fatte via Twitter da suo marito. Il direttore di Libero, negli ultimi giorni al centro della polemiche (come da tradizione) per le sue prese di posizioni nei confronti di Gaia e Camilla – le due sedicenni travolte e uccise a Roma, in corso Francia -, oggi regala altre perle da macho sui social. Nel mirino c’è l’esaltazione della poligamia e il cambiare una donna che, per un uomo (secondo lui) è igienico.

Una doppietta improvvisa da parte del direttore editoriale di Libero Quotidiano che, pochi minuti prima delle 13, ha deciso di regalare al web due perle di saggezza da uomo vissuto, soprattutto per quel che riguarda il rapporto con il sesso femminile. Prima parte con un’esaltazione del poliamore: «Andare sempre con la stessa donna è diabolico, andare con tante è umano».

Andare sempre con la stessa donna è diabolico, andare con tante è umano. — Vittorio Feltri (@vfeltri) December 30, 2019

Feltri e la poligamia

Ma se sbagliare è umano e perseverare è diabolico, nel giro di qualche minuto (tre, per l’esattezza) ecco che prova a chiarire ancor di più – come se ce ne fosse bisogno – il suo pensiero sulle relazioni tra uomo e donna. In particolare facendo riferimento all’aspetto sessuale.

Non solo. Cambiare donna é igienico come cambiarsi la biancheria. — Vittorio Feltri (@vfeltri) December 30, 2019

L’igiene visto come una donna da cambiare

«Non solo. Cambiare donna è igienico come cambiarsi la biancheria». La donna, dunque, è da cambiare perché le relazioni stantie (anche quelle sessuali) sono poco igieniche. Un pensiero controverso quello di Vittorio Feltri, ma a cui il web (e il mondo del giornalismo) è ormai abituato. Parole scritte senza freni inibitori e lanciate nell’aere perso del web, contenitore di tutto senza confini.

