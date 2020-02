Per gli 80 anni di Fausto Bertinotti ci sarà Berlusconi (ma non Romano Prodi)

Inviterà Silvio Berlusconi, ma non Romano Prodi

Il 22 marzo 2o2o Fausto Bertinotti compirà 80 anni. Oggi, Goffredo De Marchis su Repubblica ha svelato alcuni dettagli su una festa che verrà organizzata a Roma tra poco più di un mese. L’ex leader di Rifondazione Comunista ed ex presidente della Camera ha voluto organizzare un evento con tante personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica. Tra queste, a quanto pare, potrebbe esserci Silvio Berlusconi che è stato invitato, mentre non ha ricevuto inviti Romano Prodi.

Fausto Bertinotti invita Berlusconi alla sua festa di 80 anni

Una vera e propria ironia della sorte. Fausto Bertinotti è stato al governo con il professore bolognese per due volte: nel 1998 fu l’artefice del crollo del suo esecutivo. Nel 2008, da presidente della Camera, non riuscì a impedire il logoramento all’interno di un’alleanza sin troppo vasta, che subì colpi da sinistra, ma anche (quelli decisivi) dal centro di Clemente Mastella. Comune denominatore del difficile rapporto tra Bertinotti e Romano Prodi, Silvio Berlusconi. Quest’ultimo dal 1994 in poi è stato la personalità politica che più ha approfittato dei litigi a sinistra.

Silvio Berlusconi ci sarà alla festa organizzata con il catering dal ristorante romano stellato Pipero, a base di una delle carbonare che – si dice – sia la migliore di Roma. Una festa a cui parteciperanno – sono queste le previsioni – circa 300 persone e che metterà insieme la politica militante con il glamour a cui non si è mai sottratto. Anche questa scelta, in fondo, va verso questa direzione: presenze e assenze non sono mai casuali.

