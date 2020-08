Fauci elenca le cinque regole da «seguire alla lettera» per uscire dalla pandemia | VIDEO

Anthony Fauci è stato intervistato da Nbc News parlando di «quattro o cinque cose che possiamo fare e che già conosciamo». Si tratta di ribadire, ancora una volta, quelle regole che ormai dovrebbero essere rispettate secondo il buon senso di ognuno di noi. Secondo il medico protagonista della pandemia e parte dell’amministrazione Trump è necessario, per limitare i contagi, chiudere i bar e scegliere di recarsi nei ristoranti con posti all’aperto invece che nei locali chiusi.

LEGGI ANCHE >>> Anthony Fauci sotto protezione: «Minacce di morte per me e la mia famiglia e molestie alle mie figlie»

Le cinque regole di Fauci per debellare il Covid

Nel corso del suo intervento Fauci ha parlato di «quattro o cinque cose che dobbiamo fare e che già conosciamo». Il primo – come ormai sappiamo bene tutti e che vale a livello mondiale – riguarda le mascherine: «Vanno indossate costantemente». Al secondo posto nella lista: «Chiudere i bar» poiché non è saggio per la gente frequentare posti al chiuso: «non è proprio una buona idea». La regola numero tre riguarda il distanziamento sociale, che deve continuare ad essere mantenuto.

Meno posti a sedere nei ristoranti

Fauci parla anche dei ristoranti, che centrano con il quarto punto che – alla fine dei conti – è un preciso appello ai gestori: «Se si ha un ristorante è necessario ridurre il numero dei posti a seder, per quelli al chiuso. I ristoranti all’aperto sono sempre meglio di quelli al chiuso». Ultima ma non ultima della lista, arriva la direttiva sull’igiene personale: «Le persone devono lavarsi le mani. Queste cose sono estremamente semplici da fare e, se le facciamo seguendo alla lettera le istruzioni, potremmo venirne fuori e ribaltare quello che sta succedendo in questo momento». Le raccomandazioni, quindi, rimangono sempre quelle: igiene, distanziamento sociale e mascherina sempre e comunque quando non si può mantenere la distanza di sicurezza e in ambienti chiusi.