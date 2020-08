Anthony Fauci sotto protezione: «Minacce di morte per me e la mia famiglia e molestie alle mie figlie»

Anthony Fauci, il più celebre virologo degli Stati Uniti che rimane accanto a Trump durante tutta l’emergenza sanitaria, si è visto costretto ad assumere delle guardie del corpo a causa di minacce di morte ricevute a sé e alla sua famiglia. Il membro della task force della Casa Bianca ed epidemiologo ascoltato e considerato massimo esperto – tanto che la sua popolarità è maggiore di quella di Trump, il quale lo ha anche attaccato alcune volte – sta vivendo una situazione difficile.

Fauci minacciato di morte

Dopo essere stato attaccato pubblicamente dal presidente Trump, Anthony Fauci ha anche ricevuto minacce di morte insieme alla sua famiglia e ha dovuto decidere di assumere delle guardie del corpo. Fauci ha parlato della situazione dicendo che la pandemia ha fatto venire fuori «il meglio e il peggio delle persone e ricevere minacce di morte per me e la mia famiglia e molestie alle mie figlie mi ha portato al punto in cui devo avere agenti per la sicurezza». Le tre figlie del virologo vivono e lavorano in tre città diverse.

«Le minacce alle mie figlie mi fanno arrabbiare»

Fauci si sente come un qualsiasi padre si sentirebbe: «Quando ricevi minacce di morte che richiedono di avere sempre una protezione, quando iniziano a disturbare i tuoi figli al telefono e al lavoro e a interferire con la loro vita, questo mi fa arrabbiare», ha dichiarato l’esperto. Il rapporto tra Fauci è Trump non è stato mai idilliaco, sin dall’inizio della pandemia, ma negli ultimi tempi è peggiorato. Il punto maggiore di disaccordo riguarda le modalità di gestione del virus. Il virologo – alla fine dello scorso mese – ha definito «non utile» la condivisione social di Trump di un video che parlava del fatto che le mascherine non sarebbero necessarie.