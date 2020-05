Fase 2, il ritorno in palestra a Roma tra app e precauzioni

La Fase 2 contro il coronavirus prevede oggi, 25 maggio, la riapertura delle palestre in quasi tutte le regioni d’Italia ad esclusione di Lombardia e Piemonte. Avendo un abbonamento in corso sospeso a causa dell’emergenza ho deciso di approfittare della riapertura per tornare ad allenarmi presso lo JoySport Club a Roma, a due passi da Piazza Bologna.

Palestra e Fitness a Piazza Bologna come si accederà in palestra dal 25 Maggio? scopriamolo insieme Gepostet von JoySport Roma Palestra e Fitness a piazza Bologna am Freitag, 22. Mai 2020

La palestra negli scorsi mesi ha mantenuto aggiornata la sua pagina con delle interessanti video lezioni e aveva già annunciato le modalità per il ritorno da circa 10 giorni: un vademecum con le misure di sicurezza e la prenotazione obbligatoria via app. Gli iscritti del JoySport erano già abituati ad utilizzare la app SportClubby per prenotare le varie lezioni come lo Yoga e la Zumba, pertanto non ho trovato alcuna difficoltà ad adattarmi a questa modalità per prenotare la sala pesi/cardio.

La giornata è stata divisa in turni da 90’ ciascuno dalle 7 di mattina fino alle 22 ed ad ogni sessione possono partecipare massimo 30 persone. Sinceramente lo preferisco all’ingresso selvaggio, che spesso può portare nelle ore di punta a delle file per utilizzare alcuni macchinari. Questa mattina sono arrivato regolarmente per le 10 e dopo aver cambiato le scarpe con un paio pulite per accedere alla sala pesi ho iniziato subito l’allenamento. Non c’è possibilità di fare la doccia, pertanto sono arrivato già cambiato. Sui 30 posti disponibili all’interno della palestra ho trovato soltanto altre 5 persone, sintomo che c’è ancora una paura ad affrontare la Fase 2. La cosa è certificata dal fatto che nell’orario di punta delle 19 risultano segnate soltanto 11 persone.

Fase 2, in una sala ampia ci si allena in sicurezza

Egoisticamente è stato meglio così, perché nei 90’ a disposizione sono riuscito ad allenarmi senza alcun problema mantenendo la distanza dagli altri e senza fare file per gli attrezzi. Una delle precauzioni più importanti è l’obbligo a sanificare gli attrezzi con amuchina spray dopo ogni uso, così da garantire che un altro utente lo trovi pulito e pronto per un nuovo utilizzo. La mascherina non è obbligatoria durante l’allenamento (per fortuna, sarebbe impossibile respirare), ma con questo così piccolo numero di utenti il distanziamento si mantiene con facilità. Certo, se fossimo stati in 30 sarebbe stato decisamente più difficoltoso mantenerlo, per cui probabilmente avrò bisogno di andare in un’altra fascia oraria per verificare la bontà di quanto studiato dalla mia palestra per mantenere il distanziamento sociale.

Posso dire però che il problema si risolve facilmente controllando in modo preventivo le persone che partecipano alla sessione, infatti ho scelto una fascia in cui c’erano soltanto altri tre prenotati. Pertanto posso dire che la Fase 2 è partita e ora potremo smaltire con più facilità sul tapis roulant quanto mangiato durante questo lockdown.