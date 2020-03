L’elenco dei farmaci autorizzati per il trattamento del Covid-19 in Italia

Il 17 marzo del 2020, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l’elenco dei farmaci autorizzati Coronavirus da parte dell’Aifa. Si tratta di prodotti utilizzati, fino a ora, per la cura della malaria e dell’HIV. Tutti sono a carico del servizio sanitario Nazionale. Si tratta di farmaci che agiscono su alcune delle problematiche – in particolar modo su quelle respiratorie – accusate dai pazienti affetti da Covid-19. Nello stesso documento si parla esplicitamente di trattamento e non di profilassi.

LEGGI ANCHE > La sperimentazione con il Tocilizumab contro il Covid-19, i medici: «Protocollo per estendere la cura in Italia»

« I medicinali a base di clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV2 (COVID-19)». Si tratta di tutti farmaci autorizzati Coronavirus che devono essere utilizzati (e distribuiti nelle farmacie ospedaliere a disposizione dei medici) secondo una determinata procedura.

Schema terapeutico

Lopinavir/Ritonavir + Idrossiclorochina (o clorochina)

o

Darunavir/Cobicistat + Idrossiclorochina (o clorochina)

o

Darunavir + Ritonavir+ Idrossiclorochina (o clorochina)

o

Lopinavir/Ritonavir

o

Darunavir/Cobicistat

o

Darunavir + Ritonavir

o

Idrossiclorochina (o Clorochina)

Durata del trattamento: da stabilire a seconda dell’evoluzione

clinica

I farmaci autorizzati Coronavirus

I farmaci base di clorochina e idrossiclorochina sono tendenzialmente utilizzati per la cura della malaria. Gli altri – darunavir, ritonavir – sono usati per i trattamenti per la cura dell’Aids e sono stati inseriti nel protocollo seguendo le combinazioni lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat.

Quelli in attesa di valutazione e in fase di sperimentazione

L’Aifa, nelle settimane precedenti, ha avviato la sperimentazione anche di altri farmaci per il trattamento di alcune sintomatologie legate al Covid-19. Tra questi troviamo il Remdesivir (utilizzato per il trattamento dell’ebola), il Tocilizumab e il Favipiravir (commercialmente conosciuto come Avigan). Questi prodotti sono ancora in fase di test e non sono stati ancora autorizzati per la cura del Coronavirus in Italia.

(foto di copertina: da Pixabay)