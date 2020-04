In Olanda, se non hai più sintomi per 24 ore sei considerato guarito da coronavirus

Un paradosso evidenziato soprattutto dall’epidemiologo Pierluigi Lopalco che sta interessando in modo particolare l’Olanda: a quanto pare, nelle FAQ predisposte dal governo per i cittadini che pensano di essere entrati in contatto con il coronavirus, ci sono alcune risposte che possono essere considerate davvero al limite del paradossale. In modo particolare, il governo dei Paesi Bassi suggerisce alla popolazione alcune pratiche si si pensa di essere infettati da coronavirus.

Faq Olanda per i cittadini che pensano di avere il coronavirus

Alla domanda «Penso di avere il coronavirus, cosa devo fare?», il governo suggerisce: «Se ti senti bene e non hai sintomi per 24 ore, sei guarito. Non puoi più infettare le persone». In un altro passaggio, alla domanda «Vivo con persone che hanno febbre e problemi respiratori, cosa dovrei fare?». Il governo olandese risponde così: «Chiama il dottore solo se i sintomi peggiorano (febbre sopra ai 38 gradi Celsius) oppure se hai bisogno di assistenza sanitaria; Tutte le persone che vivono insieme a te, possono lasciare la loro abitazione se non hanno più sintomi da 24 ore».

Dalle FAQ sul sito del governo dei Paesi Bassi. Mi sembra un buon modo per mandare in giro la gente con patente di infettare (è in inglese, niente Google Translate) #COVID19 pic.twitter.com/w7frcuikVH — Pierluigi Lopalco (@ProfLopalco) April 12, 2020

Insomma, non sembra proprio il modo migliore per prevenire eventuali forme di contagio. Il tweet di Lopalco, ma anche quello di Roberto Burioni, manifestano la contrarietà della comunità scientifica italiana rispetto a risposte del genere, sottolineando come in alcuni paesi – come quell’Olanda che si sta mettendo di traverso nell’adozione degli eurobond a livello di Unione Europea proposti dall’Italia – stiano sottovalutando l’emergenza da coronavirus.