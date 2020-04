Quando i sovranisti si accorgono di quanto sia brutto il sovranismo (A.k.a. Giorgia Meloni)

Ora la leader di FdI accusa l'Olanda di non pensare a interessi comuni. Ma in passato...

Cosa c’è di più bello dello stare in famiglia? Sicuramente non accorgersi di come i parenti possano diventare ben presto serpenti. Una lezione che ora i sovranisti italiani stanno avvertendo a livello epidemico. Un tempo, neanche troppi mesi fa, si esultava per le grandi coalizioni sovraniste d’Europa – che, per definizione, sono già un controsenso -, mentre ora anche Giorgia Meloni si è resa conto di come chi fa sovranismo lo fa tagliando fuori il nostro Paese dagli aiuti per lottare contro il Coronavirus.

A riempirsi la bocca di concetti e parole che rispondono al nome di sovranismo, sono stati proprio i sovranisti. In particolar modo quelli italiani. Giorgia Meloni ne fa quasi un vanto, sostenendo che anche gli altri movimenti politici stranieri (che fanno ciò che Fratelli d’Italia vorrebbe fosse fatto nel nostro Paese) stiano facendo la cosa giusta. Lo disse anche dell’Olanda, lo Stato membro dell’Unione Europea che sta bloccando le politiche di solidarietà economica nel Vecchio Continente. E ora la leader di FdI ha anche ragione nel criticare questo atteggiamento.

Stallo nell’#Eurogruppo, bloccato dall’egoismo di Germania e Olanda. La posizione di @FratellidItalia è chiarissima: il Governo Conte non accetti in nessun modo il MES. Firmare il fondo ammazza Stati significherebbe tradire il popolo italiano e ipotecare il nostro futuro.#NoMES — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) April 8, 2020

Giorgia Meloni e il sovranismo a casa loro

«Stallo nell’Eurogruppo, bloccato dall’egoismo di Germania e Olanda. La posizione di Fratelli d’Italia è chiarissima: il Governo Conte non accetti in nessun modo il MES. Firmare il fondo ammazza Stati significherebbe tradire il popolo italiano e ipotecare il nostro futuro», tuona Giorgia Meloni. Ma, adesso, riannodiamo il nastro del film sovranista, tornando indietro di circa un anno.

Altro successo per la nostra famiglia europea @ECRGroup: in Olanda il Forum per la Democrazia di @thierrybaudet diventa 1° partito al Senato. Difesa dei confini, dell’identità e dell’interesse nazionale, lotta all’Europa dei burocrati. Su queste basi il #26maggio cambieremo tutto — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) March 22, 2019

Ora gli olandesi sono brutti e cattivi (ma sempre sovranisti sono)

Ma quanto erano belli gli olandesi? E pensare che fanno parte anche loro, con quella spocchia sovranista, di quel cammino in solitario che vuole impedire all’Europa di emettere eurobond per finanziare la crisi economica legata al coronavirus. Insomma: si esalta il modello sovranista, solo quando il sovranismo non ci rende delle vittime. Facile così. Facile a casa loro con effetti su casa nostra.

