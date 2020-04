Giorgia Meloni cita Fabrizio De André parlando del «Mes light»

In Europa si sta ancora dibattendo, nonostante la situazione dovrebbe prevedere (in un mondo utopico) soluzioni rapide, sugli aiuti per gestire l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Dagli Eurobond (o Coronabond), fino al Mes. Negli ultimi giorni è emersa la possibilità di un cosiddetto Mes Light, con paletti meno stringenti, anche se di dubbia efficacia soprattutto per la fase storica che stiamo vivendo. Per criticare queste posizioni di alcuni Stati membri, Giorgia Meloni cita De André e la sua indimenticabile Geordie.

«Mi torna in mente Geordie, la canzone di Fabrizio De Andrè, e quel ritornello che fa: ‘impiccheranno Geordie con una corda d’oro’ – ha detto Giorgia Meloni a Mattino Cinque, la trasmissione di approfondimento in onda dal lunedì al venerdì su Canale -. Ecco, il Mes light è uguale, ci impiccano lo stesso, però la corda è d’oro». Insomma, il Modello Europeo di Stabilità non è la soluzione, come sottolineato bipartizan da quasi tutti i partiti italiani, per sopperire alla crisi economica legata al coronavirus.

Giorgia Meloni cita De André

Non solo Giorgia Meloni cita De André. La leader di Fratelli d’Italia ha detto che, a livello nazionale, continua a mancare una collaborazione tra maggioranza e opposizione, come invece richiesto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e promesso dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte due settimane fa.

Il decreto ancora da leggere

Poi sul Cura Italia: «L’ultimo decreto? Mi pare di capire che è uscito, se va bene questa mattina, almeno una parte, e quindi nessuno lo ha ancora letto. Non so dire cosa faremo perché sono una persona seria, leggo i testi prima di decidere se mi piacciono oppure no». Sì, il decreto è stato pubblicato questa notte in Gazzetta ufficiale.

