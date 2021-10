Il commissario europeo Thierry Breton e la vicepresidente della Commissione Vera Jourova hanno incontrato on line Frances Haugen, l’ex product manager di Facebook che, in una deposizione davanti a una commissione del Senato Usa e in varie interviste, ha accusato il colosso social, tra l’altro, di privilegiare i contenuti divisivi e polarizzanti, perché, suscitando un maggior ‘engagement’, consentono di aumentare i ricavi. Lo ha sottolineato il portavoce della Commissione Johannes Bahrke, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “Grazie Frances per il tuo coraggio – ha scritto Breton su Twitter dopo l’incontro – conferma l’importanza e l’urgenza di contenere Big Tech”. È quanto riporta l’agenzia di stampa AdnKronos.

Important discussion with #FBwhistleblower Frances Haugen. Thank you Frances for your courage and insights. It confirms the importance and urgency to rein in Big Tech. We need a strong 🇪🇺 #DSA/#DMA for increased #algorithm transparency, access to #data & #riskmitigation. pic.twitter.com/7Iy9jBWfWD — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 6, 2021

«Il ruolo dei grandi social network – ha aggiunto Bahrke – deve essere soggetto a regole validate democraticamente, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e l’accountability (rispondere di quello che si fa, ndr). Queste questioni sono di capitale importanza nello spazio digitale per gli europei e sono al cuore del Digital Services Act (Dsa), che abbiamo presentato nel dicembre 2020 per regolare l’attività di piattaforme come Facebook e le loro prassi di regolazione dei contenuti. Il Dsa porterà regole chiare e costituirà un benchmark molto elevato, definendo chiare responsabilità e proteggendo gli utenti. La regolazione delle piattaforme on line è anche uno dei focus dei tavoli di lavoro decisi dal Trade and Technology Council», ha concluso il portavoce.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]