Come sta cambiando Facebook News sulle breaking e sulla politica

Fermento e cambiamento in Facebook news. La sezione del social network dedicata in particolare modo alle notizie e all’informazione più pura – e meno collegata ai video dei performer – ha in programma dei cambiamenti notevoli, soprattutto per quanto riguarda due funzionalità: quella delle breaking news e quella della selezione degli argomenti da inserire nel feed di notizie dei singoli utenti. A riportare questa innovazione è il social media manager e insider di tutte le novità che riguardano il mondo delle interazioni sociali sul web Matt Navarra.

Sono sicuramente innovazioni che gli esperti di informazione e gli utenti che amano ricevere dei riscontri sull’attualità proprio sul social network di Mark Zuckerberg dovranno prendere in considerazione per evolvere il proprio modo non soltanto di produrre contenuti, ma anche di fruirli.

Facebook is changing the “default” for Breaking News notifications to ON for all users

It’s also interesting to see Facebook has omitted the “politics” category in the list of news topics you can choose to see more often in Facebook News pic.twitter.com/x0ztowDnrZ

— Matt Navarra (@MattNavarra) May 23, 2021