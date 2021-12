Messenger testa la nuova funzione ‘pagamenti suddivisi’

Facebook Messenger ha annunciato che sta iniziando a testare una nuova funzione “Pagamenti suddivisi” che introduce un modo per gli utenti di condividere il costo delle bollette e delle spese tramite l’app. È quanto riporta il sito techcrunch.com.



LEGGI ANCHE –> Ma davvero Facebook ha guadagnato con chi paragona i vaccini all’Olocausto?

La società afferma che la nuova funzionalità è un modo “gratuito e veloce” per gestire le finanze tramite Messenger. La nuova funzionalità sarà disponibile la prossima settimana per gli utenti statunitensi. Per utilizzare i pagamenti divisi, gli utenti devono fare clic sul pulsante “Inizia” in una chat di gruppo o nell’hub pagamenti su Messenger. Da lì, è possibile dividere equamente una fattura o modificare l’importo del contributo per ogni individuo nella chat di gruppo. Si avrà anche la possibilità di inserire un messaggio personalizzato. Infine, verrà chiesto all’utente di confermare i propri dati di Facebook Pay, dopodiché la richiesta verrà inviata e visibile nel thread della chat di gruppo. “Se hai faticato a dividere (e essere rimborsato) cene di gruppo, spese domestiche condivise o persino l’affitto mensile, sta per diventare più facile”, ha scritto la società in un post sul blog sulla nuova funzionalità.

Il lancio di Split Payments arriva quando Messenger ha aggiunto codici QR simili a Venmo per i pagamenti da persona a persona alcuni mesi fa. I codici sono stati lanciati negli Stati Uniti e consentono a chiunque di inviare o richiedere denaro tramite Facebook Pay, anche se non sono amici su Facebook. È possibile accedere alla funzione nella sezione “Facebook Pay” nelle impostazioni di Messenger.

Facebook Pay è stato lanciato per la prima volta a novembre 2019, come un modo per stabilire un sistema di pagamento che si estende alle app dell’azienda non solo per i pagamenti da persona a persona, ma per altre cose come donazioni ed e-commerce. Split Payments è stato introdotto insieme ad alcuni altri aggiornamenti di Messenger, inclusi quattro nuovi effetti AR di gruppo progettati con i creatori Emma Chamberlain, Zach King, Bella Poarch e King Bach. La società sottolinea che ha anche recentemente lanciato due nuovi Soudmoji “Stranger Things”, che sono emoji che riproducono un suono quando li invii all’interno di Messenger e un nuovo tema di chat. Messenger ha anche recentemente lanciato una nuova Taylor Swift Soudmoji per celebrare l’uscita di “Red”.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]