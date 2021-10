Facebook segnala ancora difficoltà di accesso ai servizi

Nuovi problemi di accesso a Facebook: lo ha segnato la stessa azienda di Menlo Park spiegando che alcuni utenti hanno avuto difficoltà di accesso ai suoi prodotti. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. “Siamo consapevoli che alcune aziende stanno avendo problemi”, ha detto un portavoce. “Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile. E ci scusiamo per l’inconveniente”. Nei giorni scorsi c’era stato un gigantesco black-out a livello mondiale.

Le applicazioni Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger e Workplace sono state nuovamente interrotte ieri sera da un’operazione tecnica avviata dall’azienda, niente a che vedere rispetto al gigantesco blackout di lunedì che aveva paralizzato completamente i servizi per diverse ore. Secondo il sito specializzato Down Detector, i problemi hanno iniziato a manifestarsi poco dopo le 20 ora italiana su Instagram e, in misura minore, su Facebook Messenger e WhatsApp. Tuttavia, la situazione sembrava essere già risolta due ore dopo, con il numero di persone che hanno segnalato criticità al il sito di Down Detector in forte calo. Un portavoce di Facebook ha confermato che intorno alle 23,30 il problema è stato risolto e i servizi sono stati completamente ripristinati. L’interruzione è stata causata da una modifica della configurazione e ha interessato gli utenti di tutto il mondo. “Non ha nulla a che fare con quello che è successo lunedì“, ha detto Facebook.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]