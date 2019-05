Facci commenta la foto di Schwarzenegger e Greta: «Stringila. Forte»

La forza della figura di Greta Thunberg non è solamente nei milioni di ragazzi che sono scesi in piazza per contribuire alla sua battaglia a favore dell’ambiente – ergo di tutti noi -, ma anche dall’atteggiamento di chi la critica, la insulta e la irride senza alcun motivo. I classici leoni da tastiera che vivono di complotti e che negano – come se il pianeta Terra non girasse anche sotto i loro piedi – il tema del riscaldamento globale e dell’emergenza climatica. E se a farlo sono anche giornalisti o personaggi di rilievo (i cosiddetti Vip) la questione diventa assi problematica. L’ultimo protagonista di un commento vergognoso è stato Filippo Facci.

Sul suo profilo Twitter, il giornalista ha postato la foto – che è diventata virale – che racconta dello strano incontro a Vienna (che poi così strano non è, come già spiegato sulla nostra testata) tra Greta Thunberg e l’attore ed ex Governatore della California Arnold Schwarzenegger. Il tweet di Facci è, come ovvio, allusivo e come sottolineato da molti utenti, vergognoso.

Filippo Facci e il vergognoso commento alla foto di Greta e Schwarzenegger

«Amala, Arnold. Stringila. Forte». Come è ovvio, non si tratta di un incoraggiamento all’ex governatore della California ad abbracciare le battaglie pro-ambiente della giovanissima attivista svedese, ma di altro. Quello «stringila. Forte» è infatti allusivo alla posa della fotografia che immortala i due: Arnold Schwarzenegger che abbraccia Greta con le mani posate sulle sue spalle.

L’ira del web a quel post su Twitter

L’invito di Facci, dunque, non è ad amare la giovane svedese, ma a stringere le sue mani attorno a lei. Il senso di tutto ciò, seguendo anche le vecchie battaglie del giornalista di Libero, viene da sé e non deve essere spiegato. In tantissimi hanno commentato quel tweet definendolo vergognoso. E non è un insulto, ma una descrizione di quanto scritto, pubblicato e condiviso. E, non contento di tutto ciò, Filippo Facci ha deciso anche di ritwittarsi da solo. Insomma, quando non si capisce di aver detto una cretinata e proseguire sulla propria strada senza ravvedersi. Un uomo è Libero di pensare ciò che vuole, poi le conseguenze vengono da sé.

(foto da profilo Twitter di Filippo Facci)