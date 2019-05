Greta e Schwarzenegger, una coppia meno improbabile di quanto si possa immaginare

A una prima occhiata potrebbe sembrare una foto dall’effetto straniante. Poi, però, se ci si pensa bene, la coppia Greta-Schwarzenegger non è così strana. Cos’hanno in comune una sedicenne attivista per il clima e un attore 72enne, ex governatore della California? La risposta è molto semplice: avvertono entrambi l’urgenza di dare una risposta ai cambiamenti climatici che stanno attraversando il nostro pianeta.

Greta-Schwarzenegger: la foto che non è così strana come può sembrare a prima vista

L’impegno di Schwarzenegger per l’ambiente

Alle 17 di oggi, martedì 28 maggio, infatti, Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger parleranno a Vienna in un incontro per il clima: l’appuntamento è nell’Heldenplatz. L’ex governatore della California, sin dai tempi del suo primissimo impegno in politica, ha sempre promosso una serie di iniziative in difesa dell’ambiente. Adesso, da quando non fa più parte dell’establishment repubblicano degli Stati Uniti, si è impegnato ancor di più in queste particolari tematiche.

Arnold Schwarzenegger è stato inserito per ben due volte, nel 2004 e nel 2007, dal Time nella lista di 100 persone maggiormente impegnate nella lotta in difesa del pianeta e nel 2015 è stato introdotto nella WWE Hall of Fame.

Le battaglie di Greta, invece, sono note a tutti: la ragazzina ha rappresentato un fattore decisivo in queste elezioni europee. I suoi venerdì di sciopero dalla scuola per promuovere le battaglie contro i cambiamenti climatici, infatti, hanno contribuito decisamente all’ascesa, a livello europeo, dei Verdi diventati ora uno dei gruppi più nutriti (dopo Popolari europei, Socialisti Europei e Alde) del parlamento europeo che animerà i dibattiti politici a Bruxelles e a Strasburgo nei prossimin cinque anni.

[FOTO dal profilo Facebook di Greta Thunberg]