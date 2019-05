Che tempo che fa, la Rai taglia tre puntate a Fabio Fazio

Domenica scorsa era stata la volta dell’appello a Matteo Salvini, con l’invito a intervenire in trasmissione nella prossima edizione di Che Tempo Che Fa, dopo il rifiuto sdegnato del ministro per la stagione 2019. Oggi, Fabio Fazio apre la puntata del suo programma su Raiuno con un altro annuncio «politico». La Rai, infatti, ha deciso di non mandare in onda tre puntate di Che Fuori Tempo Che Fa, l’appendice della trasmissione della seconda serata del lunedì della rete ammiraglia.

Fabio Fazio annuncia la cancellazione delle tre puntate di Che Tempo Che fa del lunedì

Quello di domani sera, dunque, sarà l’ultimo appuntamento della rubrica del lunedì sera. Lo ha annunciato lo stesso Fabio Fazio in apertura di serata, prima di dare la parola a Roberto Saviano e di lanciare un collegamento con la Mare Jonio, la nave della ong Mediterranea che ha, nell’equipaggio, anche un sacerdote, Don Mattia Ferrari.

“Abbiamo visto nei loro occhi la paura, poi piano piano hanno cominciato a prendere forza. Quando hanno capito di essere salvi, hanno cominciato a saltare e a cantare.” #DonFerrari da Lampedusa #chetempochefa pic.twitter.com/Z7LjLefSic — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 12, 2019

NLunedì 20, al posto della trasmissione di Fabio Fazio, andrà in onda una puntata di Porta a Porta, mentre il 27 sarà la volta di un appuntamento con un approfondimento all’indomani delle elezioni europee del 26 maggio. Si fa sempre più complesso, dunque, il rapporto di Fabio Fazio con viale Mazzini. Nei giorni scorsi, il presidente della Rai Marcello Foa aveva detto che il suo stipendio restava fuori dalla portata della televisione pubblica e aveva fatto accenno a una possibile revisione dei palinsesti.

La televisione di Fabio Fazio mette d’accordo sia la Lega, sia il Movimento 5 Stelle: entrambe le forze del governo, divise su tutto, sono invece unite in quella che sembra una crociata contro il conduttore.