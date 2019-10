Fabio Fazio sconsolato con Borghi che paragona la sua mancata uscita dalla Rai a quella dell’Italia dall’euro

In questa affermazione del leghista Claudio Borghi, uno dei punti di riferimento economici di Matteo Salvini, c’è tutta la sintesi di quanto accaduto a Fabio Fazio nell’ultimo anno, quando è stato costretto a cambiare rete con il suo programma Che Tempo Che Fa. Il presidente della Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, infatti, ha voluto commentare le recenti affermazioni di Matteo Salvini sull’euro.

Fabio Fazio commenta le parole di Claudio Borghi

Secondo Borghi, pur non potendo essere una questione unilaterale decisa solo dall’Italia, l’uscita dall’euro resta nel programma della Lega. Tuttavia, il deputato sa che il processo sarà molto complesso e difficile e – per ribadire il concetto – utilizza un paragone decisamente infelice: «Non siamo riusciti a fare uscire Fazio dalla Rai – ha detto in un’intervista all’Adnkronos -, figuriamoci da soli a far uscire l’Italia dall’euro, tanto più ora che non siamo neanche al governo».

Un’affermazione che non è passata inosservata e che ha provocato la risposta rapida del conduttore che, questa mattina, ha scritto su Twitter:

Per chi volesse capire quel che mi è accaduto professionalmente, ecco la spiegazione. Inaudito! https://t.co/fINkqh3UMY — Fabio Fazio (@fabfazio) October 18, 2019

Borghi: «Non siamo riusciti a far uscire Fabio Fazio dalla Rai, figurarsi uscire dall’euro»

Le parole di Claudio Borghi, insomma, riflettono la condizione di Fabio Fazio e il braccio di ferro a cui è stato sottoposto in seguito al varo del governo giallo-verde formato da Lega e Movimento 5 Stelle. «Inaudito» è il commento del conduttore di una delle trasmissioni più riuscite nel panorama dei palinsesti Rai. Fabio Fazio, dopo un lungo tira e molla, è stato costretto ad accettare nuovi termini contrattuali pur di mandare in onda Che Tempo Che Fa. Il cambiamento più evidente è quello di essere passato da Raiuno a Raidue.

Le affermazioni di Claudio Borghi, tuttavia, presuppongono il tentativo, da parte del governo giallo-verde e in modo particolare della Lega, di tagliare fuori il presentatore dai palinsesti della Rai e, di conseguenza, dagli uffici di viale Mazzini. Una sorta di ostracismo non riuscito. Che adesso Fabio Fazio sottolinea con polemica.