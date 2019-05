Scandalo all’Isola dei famosi spagnola. In onda una scena a luci rosse con un ex tronista di Maria De Filippi | VIDEO

Sta facendo molto discutere la scelta, o la svista, da parte dei registi dell’Isola dei Famosi spagnola di mandare in onda una scena a luci rosse che ha visto protagonista Fabio Colloricchio, concorrente italiano ed ex tronista della trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria de Filippi. Le telecamere hanno indugiato per alcuni momenti, senza mostrare dettagli espliciti, sul rapporto che i due giovani stavano consumando nei pressi di una capanna vicina al mare. In Spagna, però, non è una pratica così desueta e non è la prima volta che scene spinte (nel limite della decenza) vengono mandate in onda senza alcun problema.

Come detto, il protagonista è un italiano. Si tratta di Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne in Italia che, nel frattempo è diventato un influencer sui social. Il giovane di origini argentine, che vive nel nostro Paese da anni, ha iniziato questa avventura all’Isola dei famosi spagnola e il suo nome è balzato agli onori della cronaca per quella scena in cui è stato mostrato mentre faceva sesso (in diretta tv) con la spagnola Violeta Mangriñan. Anche la ragazza è diventata famosa partecipando alla versione iberica del programma condotto in Italia da Maria De Filippi.

Fabio Colloricchio e la scena di sesso all’Isola dei Famosi

Il filmato andato in onda a l’Isola dei Famosi spagnola sembra esser costruito ad arte, con tanto di ironia (come sottolineato anche sui social). Si vedono Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan abbracciati e intenti a portare avanti il loro rapporto sessuale. Poi, di tanto in tanto, la telecamera stacca sui granchi che sono sulla spiaggia. Uno di loro, inoltre, sembra strabuzzare gli occhi, ammiccando al fatto che stesse vedendo la scena a luci rosse.

In Spagna è una pratica quasi normale

Il caso ha registrato un maggiore riscontro in Italia rispetto alla Spagna. In terra iberica, infatti, non è la prima volta che le scene di sesso – seppur censurate o, comunque, non esplicite – nono sono un tabù e vengono trasmesse senza alcun tipo di problema all’interno dei reality show.