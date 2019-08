Incidente in auto per Ezio Greggio: stava fuggendo dai paparazzi

La fuga in auto con la sua Romina Pierdomenico per seminare i paparazzi

L’incidente poteva essere più grave del previsto, ma alla fine Ezio Greggio e la sua compagna – Romina Pierdomenico – se la sono cavata con un piccolo trauma al collo. La storia è stata raccontata dallo stesso 65enne showman di Cossato sulla sua pagina Instagram, spiegando che il tutto sia stato provocato per tentare di seminare i paparazzi che li seguivano da tempo per immortalarli a Ibiza, dove la coppia si trova in vacanza. E proprio a loro riserva il saluto finale del suo post social e la fotografia.

«Ieri a Ibiza io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep – ha scritto Ezio Greggio sulla propria pagina Instagram -. Romina ho avuto un mini trauma al collo. Fatto controllo all’ospedale, tutto ok. Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi (e per questo fatto chissenefrega fa parte del gioco) che essendo italiani dopo aver fatto le foto potevano almeno venire a chiedere come stava. Nulla. Li ringrazio». Per loro fortuna, dunque, l’impatto contro il suv non ha provocato seri danni.

Ezio Greggio e l’incidente per seminare i paparazzi

Il racconto di Ezio Greggio punta il dito contro i paparazzi che lo inseguivano a caccia di uno scatto da copertina. E proprio a loro è rivolto il pensiero del famoso conduttore di ‘Striscia la notizia’ (e non solo), con tanto di fotografia con le corna e il terzo dito rivolto a loro. «A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti: + Ahahaha!!! Ciao paparazzi ci vediamo in spiaggia e… ‘tacci vostri!!!!’ Tiè (bis)!!!».

(foto di copertina: da post Instagram di Ezio Greggio)