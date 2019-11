Esplode una macelleria a Reggio Calabria: feriti 4 vigili del fuoco e 4 poliziotti

Prima le fiamme, poi il boato e la deflagrazione mentre vigili del fuoco e poliziotti erano già sul posto per verificare la situazione. Il bilancio dell’esplosione Reggio Calabria parla di quattro pompieri e altrettanti agenti feriti. Il tutto, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe partito da un corto circuito all’impianto elettrico di una macelleria vi via Santa Lucia, nel quartiere Sant’Antonio. Per fortuna, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita, ma l’incubo vissuto solo qualche settimana fa ad Alessandria si è ripresentato.

L’allarme per l’incendio all’interno della macelleria di via Santa Lucia è partito intorno all’1.40 della notte tra martedì e mercoledì. Sul posto erano giunte una squadra di vigili del fuoco e una della Polizia. Durante le operazioni di spegnimento, le fiamme hanno raggiunto – con altissima probabilità – una delle bombole del gas presenti all’interno del locale commerciale. E da lì la forte deflagrazione che ha provocato il ferimento degli agenti e dei vigili, oltre alla distruzione dell’intero negozio.

Esplosione Reggio Calabria: dal rogo al boato

Secondo i primi rilievi sul posto, l’esplosione Reggio Calabria sarebbe partita da un corto circuito dell’impianto elettrico della macelleria di via Santa Lucia, nella zona alta del comune calabrese. Lanciato l’allarme per le fiamme, l’intervento dell’autobotte dei vigili del fuoco e di due volanti della Polizia è stato immediato. Proprio questa celerità ha rischiato di costare molto caro.

Le condizioni dei feriti

I vigili hanno riportato fratture, ustioni e contusioni. Nessuno di loro, per fortuna, è in pericolo di vita. Così come gli agenti di Polizia che si trovavano fuori dal negozio al momento dell’esplosione provocata dalla bombola del gas raggiunta dalle fiamme. Per il momento non si parla di ipotesi dolosa dietro al corto-circuito della macelleria.

(foto di copertina: da Google Maps, macelleria via Santa Lucia. Reggio Calabria)