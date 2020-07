Il sindaco di Modica e la escort positiva: «Fate il tampone, a costo di essere messi alla porta dalle mogli»

Ieri sera vi abbiamo raccontato la storia della escort che aveva preso in affitto una stanza a Modica, in Sicilia, dove aveva avuto appuntamenti con diversi clienti prima di rientrare in Umbria, dove poi è risultata positiva al coronavirus. Nelle ultime ore, per evitare l’espansione di un focolaio incontrollato, le autorità territoriali di Modica e della provincia di Ragusa stanno cercando di sensibilizzare i cittadini e di fare appello alla loro responsabilità.

Escort Modica positiva, l’appello delle istituzioni

Il sindaco di Modica Ignazio Abbate segue la stessa linea della Asp di Ragusa, l’azienda ospedaliera che ha chiesto ai cittadini di sottoporsi spontaneamente all’esame del tampone nel caso in cui fossero entrati in contatto con la donna. L’azienda sanitaria, inoltre, ricorda che la segnalazione è obbligatoria. L’appartamento preso in affitto per 15 giorni dalla escort di origini peruviane sarebbe stato collocato in via Clemente proprio a Modica. Il sindaco è stato molto esplicito. Contattato da Repubblica ha affermato: «Due o tre clienti al giorno per 10 giorni fanno 20-25 venti persone che possono aver contratto il virus e averne contagiate altre a casa o al bar – ha calcolato -. Il mio appello è rivolto a chi ha avuto rapporti con quella donna: andate a fare i test. Anche a costo di essere messi alla porta dalle mogli».

Intanto, sui gruppi social che fanno riferimento alla città del Ragusano, i cittadini fanno appello al senso di responsabilità. E se qualcuno non manca di utilizzare l’arma dell’ironia, immedesimandosi – paradossalmente – nelle persone che negli ultimi quindici giorni sono stati clienti della donna, dall’altra parte ci sono riflessioni che riguardano il possibile andamento dei contagi nella cittadina ragusana se non ci fossero delle segnalazioni molto pronte.

Escort Modica positiva, i cittadini provano a sensibilizzare

Pur comprendendo la difficile situazione che l’autodenuncia potrebbe comportare alla privacy dei cittadini, gli abitanti di Modica, allertati anche dalle autorità, stanno provando a sensibilizzare il resto della popolazione affinché questo episodio possa restare il più possibile circoscritto.