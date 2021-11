Eric Adams, neosindaco di NY, vuole essere pagato in bitcoin

New York diventerà l’epicentro per l’industria delle criptovalute. Lo assicura Eric Adams, il neo eletto sindaco della Grance Mela, annunciando che i suoi primi tre stipendi quando diventerà ufficialmente primo cittadino in gennaio saranno in Bitcoin. Eric Adams, il neoeletto sindaco di New York, ha annunciato su Twitter che prenderà i suoi primi tre stipendi da primo cittadino “in bitcoin. New York City sarà il centro dell’industria delle criptovalute e di altre industrie innovative e a forte crescita”. In questo momento, il bitcoin cede l’1,81% a 61.310 Dollari; due settimane fa, ha aggiornato il suo record a quasi 67.000 dollari.

Eric Adams sarà il secondo sindaco afroamericano nella storia di New York, dopo David Dinkins, quando giurerà in gennaio e prenderà il posto di Bill de Blasio. Vegano di 61 anni, Adams è cresciuto nel Queens. A 15 anni è stato arrestato insieme al fratello ed è stato aggredito dalla polizia: l’episodio lo ha convinto a diventare un agente per riformare il dipartimento. Dopo 20 anni nel New York Police Department, Adams è andato in pensione nel 2006 e si è candidato per un posto nel Senato dello Stato di New York, incarico che ha mantenuto fino al 2013. Poi è stato eletto presidente di Brooklyn.

Il candidato sindaco di New York del Partito democratico, Eric Adams, ha sconfitto il suo avversario repubblicano Curtis Cliwa alle elezioni che si sono tenute il 2 novembre. Col 78 per cento dei voti già scrutinati, Adams si è assicurato il 66,5 per cento dei voti dei suoi concittadini, mentre Sliwa si è fermato al 28,8 per cento. Gli altri quattro candidati alla carica di sindaco della Grande Mela hanno ottenuto assieme meno del 5 per cento delle preferenze. Adams, ex capitano del Dipartimento di Polizia di New York, è il secondo afroamericano eletto primo cittadino di New York: il primo, David Dinkins, era stato eletto nel 189, e nel 1993 aveva perso la campagna di rielezione contro il repubblicano Rudolph Giuliani.

