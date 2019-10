Il 9 ottobre Donald Trump ha scritto una lettera a Recep Tayyip Erdoğan chiedendogli di non andare avanti con l’offensiva contro i curdi. Una lettera diventata virale per l’assurdo tono informale utilizzato dal presidente Usa che scriveva frasi come «non fare il duro», e «non fare lo sciocco». La reazione del presidente turco pare sia stata di buttare la missiva nel cestino.

Erdogan ha gettato nel cestino la lettera di Donald Trump

«Tu non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone, e io non voglio essere il responsabile della distruzione dell’economia turca» continuava Donald Trump chiedendo a Erdogan di abbandonare l’offensiva al confine siriano, proponendo di lavorare insieme «a un buon accordo». Lo stesso giorno Erdogan ha ordinato l’attacco che ha portato Donald Trump a far ritirare le truppe statunitensi, e a minacciare pesanti sanzioni. Ma prima di ordinare l’attacco, hanno fatto sapere fonti turche alla BBC, il presidente turco avrebbe letteralmente cestinato la lettera americana. «La lettera è stata gettata nella spazzatura dal presidente turco» riporta il sito del media britannico.

(Credits immagine di copertina: © White House/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com)