Negli ultimi giorni si è creata molta tensione, soprattutto sui social, riguardo le frasi di Ellen Pompeo su Harvey Weinstein. L’ attrice protagonista di Grey’s Anatomy aveva parlato evitando di condannare la condotta dell’ex uomo d’oro di Hollywood: “Non ha fatto nulla di inappropriato nei miei confronti. Se lo avesse fatto, avrei preso un bicchiere e glielo avrei lanciato in faccia. Dobbiamo decidere noi quali compromessi siamo disposti ad accettare, un ballo si balla in due”. Frasi molto gravi, specie dopo la condanna per 23 anni ricevuta da Harvey Weinstein per violenze appena un mese fa. In pochi però hanno precisato che il video risale a un Q&A presso la Oxford Union risalente al 2008.

Nel video risalito agli albori della cronaca Ellen Pompeo risponde a una precisa domanda su cosa ne pensasse del movimento Me Too e delle molestie subite dalle donne nel mondo dello spettacolo. Lei ha parlato del suo rapporto personale con Harvey Weinstein, su cui all’epoca ancora non si era alzato il velo di omertà che ne ha coperto la condotta nel corso degli anni. Tutto questo ha portato al classico giustizialismo tipico dei social, ma ora è arrivato un chiarimento da parte della diretta interessata.

Hey girls sorry if video clips are upsetting!! Its out of context & it’s too serious a subject to talk about on a platform like this…people who have been abused or assaulted should seek guidance from a therapist… this is not a healthy place for topics this serious. https://t.co/SLsgtKuIoN

— Ellen Pompeo (@EllenPompeo) April 23, 2020