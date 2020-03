Torna su Netflix oggi con la terza stagione Élite, il teen drama spagnolo che ha appassionato il pubblico e si è guadagnato il rinnovo con degli ascolti record nonostante una critica non molto lusinghiera. Il colosso dello streaming per aiutare i fan a riprendere il filo ha rilasciato uno speciale recap della seconda stagione:

La terza stagione di Élite si apre ancora una volta con un omicidio, l’ennesimo in un teen drama che si conferma molto diverso da quelli degli anni ‘90-‘2000 perché allora la morte di uno dei protagonisti era l’evento più sconvolgente in assoluto. Intanto andiamo a scoprire la sinossi di questa nuova stagione:

“L’atmosfera tesa causata dalla presenza di Polo (Álvaro Rico) tra i suoi compagni di scuola non può che finire in un solo modo: in una nuova tragedia a Las Encinas. Nella terza stagione di Élite, i protagonisti affronteranno i loro ultimi mesi presso l’istituto, una fase della loro vita in che dovranno prendere decisioni che potrebbero cambiare il loro futuro per sempre. Amore, sesso e amicizia saranno più presenti che mai in questo viaggio, anche se la gelosia, i segreti e la fame di vendetta saranno ancora presenti e minacceranno di rovinare giovani vite che erano solo all’inizio”.